Мосгоризбирком не обжалует решение суда и зарегистрирует Балакина кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Мосгоризбирком не подал жалобу в Верховный суд РФ в течение установленного срока до 30 июля, таким образом решение Мосгорсуда , обязывающее зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, вступило в силу. Об этом сообщил во вторник ТАСС член столичного избиркома Дмитрий Реут.

Ранее действующий депутат Мосгордумы Михаил Балакин, являвшийся основателем обанкротившейся строительной компании " СУ-155 ", не смог пройти муниципальный фильтр — обязательное условия для участия в гонке за пост мэра Москвы, поскольку три муниципальных депутата, отдавших свои подписи в пользу кандидата, позднее отозвали их. Мосгорсуд признал незаконным решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации кандидата в мэры Москвы Балакина и обязал его зарегистрировать Балакина кандидатом на должность градоначальника от регионального отделения политической партии «Союз горожан» в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Столичный избирком позднее заявил о своем намерении обжаловать соответствующее решение в Верховном суде РФ. Однако позднее Мосгоризбирком на заседании 26 июля не смог принять решение об обжаловании решения Мосгорсуда в Верховном суде, так как голоса членов комиссии разделились: четверо проголосовали за, четверо — против, еще один воздержался. Как пояснил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев , если Мосгоризбирком не выполнит решение Мосгорсуда, то у суда появятся основания для расформирования избиркома.

"Вчера, 30 июля, истек срок, в течение которого Мосгоризбирком мог обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде. По окончании установленного срока жалоба не была подана, тем самым решение городского суда, обязывающее зарегистрировать Михаила Балакина в течении пяти дней, вступило в законную силу с сегодняшнего дня. Соответствующий вопрос Мосгоризбирком рассмотрит сегодня в рамках очередного заседания", — сказал Реут, уточнив, что после принятия решения, общее число кандидатов на пост градоначальника достигнет пяти.