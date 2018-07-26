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МГИК примет решение об обращении в Верховный суд для обжалования регистрации М. Балакина до 30 июля
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МГИК примет решение об обращении в Верховный суд для обжалования регистрации М. Балакина до 30 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отклонила решение обжаловать в Верховном суде РФ регистрацию Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы на текущий момент. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Кто за то, чтобы поддержать проект решения об обращении в Верховный суд? Четверо «за», четверо «против», один воздержался. Решение не принято», — констатировал заместитель председателя комиссии Юрий Ермолов.
В свою очередь член МГИК Дмитрий Реут уточнил журналистам, что у комиссии еще есть время для принятия решения об обжаловании в Верховном суде регистрации М. Балакина до 30 июля 2018 г. включительно.
Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказал М. Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. М. Балакин представил 112 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, собранных в 111 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей депутатов для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Однако в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов с просьбой не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на должность мэра столицы М. Балакина.
Таким образом, М. Балакиным представлено 109 подписей муниципальных депутатов, что является недостаточным для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. В результате чего М. Балакин обратился в суд.
Мосгорсуд 23 июля признал незаконным отказ Мосгоризбиркома М. Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра столицы.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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