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Что обещают кандидаты в мэры Москвы избирателям
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Что обещают кандидаты в мэры Москвы избирателям 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Сергей Собянин, вновь выдвинувшийся на пост главы столицы, посетил крупнейшее в городе фармацевтическое предприятие — Московский эндокринный завод. Завод сейчас активно готовится к регистрации новых медицинских препаратов. В разработке их — порядка 50. Пока же некоторые из них москвичам и городским клиникам приходится закупать за границей. В будущем завод сможет обеспечивать пациентов отечественными медикаментами полного цикла. В течение 2018 года он рассчитывает провести импортозамещение 20 препаратов. Собянин пообещал предприятию поддержку города в развитии мощностей, ибо столица заинтересована и в лекарствах нового поколения, и в увеличении числа высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.
Кандидат в мэры от КП РФ Вадим Кумин провел «круглый стол» — на нем обсуждалась ситуация в столице с общежитиями. Его участники говорили, что проблема эта давняя и затрагивает судьбы десятков тысяч людей. Несмотря на то что мэр города еще в 2012 году потребовал от подчиненных навести порядок с документами людей, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, переданных на баланс города, и больше никого не выселять, политика выселения продолжается. Многим жильцам под надуманными предлогами отказывают в заключении договоров социального найма. Условия же проживания во многих общежитиях катастрофические. Гниющие стены и потолки, обваливается штукатурка, электропроводка изношена.
Вадим Кумин отметил, что жители общежитий нередко оказываются вообще вне правового поля. Он пообещал им оказать содействие в том, чтобы город взял их общежития на баланс города.
Кандидаты встречаются с москвичами на предприятиях и в жилых районах
Как сообщили в предвыборном штабе кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева, их выдвиженец на встрече с избирателями рассказал об основных направлениях программы, с которой идет на выборы. Это социальные вопросы, экология и благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры и развитие туристической отрасли. По мнению Дегтярева, у столицы есть потенциал, чтобы стать «городом-курортом», а также «туристической Меккой». «Наша команда провозглашает курс на то, чтобы сделать рынок туристических услуг и всей отрасли гостеприимства прозрачным, белым и полезным для москвичей», — заявил он.
Илья Свиридов, кандидат от "Справедливой России", встретился с жителями района Дорогомилово. Он пообещал им разобраться с планируемым строительством бизнес-центра на месте здания детсада: «Я изучу, посмотрю, какое тут целевое назначение, и в случае если была смена функции с образовательной на иную, то это можно отменить».
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