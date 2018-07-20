Балакин не попал на выборы мэра Москвы по чужим семейным обстоятельствам

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел иск депутата Мосгордумы , основателя разорившейся строительной компании « СУ-155 Михаила Балакина . Он жаловался на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы . Балакин не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов, постановил Мосгоризбирком: он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако трое муниципальных депутатов написали заявления, попросив признать их подписи недействительными.

Юрист Балакина Татьяна Лушникова сказала на заседании, что Балакин предоставил в Мосгоризбирком все необходимые подписи, но избирком отказал регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. По ее мнению, то, что депутаты просят не учитывать их подписи, незаконно. По федеральному закону об общих принципах организации исполнительной и законодательной власти субъектов и Избирательному кодексу Москвы отзыв подписей муниципальными депутатами не допускается, отметила адвокат: «Это повлекло грубое нарушение пассивного избирательного права и отказ в регистрации». Балакину Мосгоризбирком отказал, поскольку счел число подписей муниципальных депутатов недостаточным, позже формулировка изменилась и оказалось, что подписи недействительны, отметила Лушникова. По ее словам, достоверность подписей была нотариально заверена, а подлинность нотариально заверенных листов поддержки не оспаривалось.

В данном случае не было отзыва подписей: муниципальные депутаты попросили признать их подписи недостоверными, пояснил представитель Мосгоризбиркома Илья Голышев. «Поскольку заявления от муниципальных депутатов поступили в комиссию, то им дали правовую оценку. Стало понятно, что подписей не хватает — их оказалось 109, а должно было быть 110. Поэтому было принято решение отказать в регистрации», — отметил он.

Присутствовавшая на заседании прокурор попросила уточнить, почему на заявлениях не стоит время, когда они были сданы в Мосгоризбирком, хотя на всех других входящих документах время проставлено, однако представитель комиссии затруднился ответить на этот вопрос.

По семейным обстоятельствам

Выяснилось, что двое из муниципальных депутатов попросили признать свои подписи недействительными из-за семейных обстоятельств.

Елена Котомина сказала, что действительно оставляла подпись за Балакина: «У меня родители строители. Мой эмоциональный порыв отдать подписи за Балакина был, потому что я хотела поддержать строителя. Позже разыгралась семейная драма — я рассказала мужу, что поставила подпись за Балакина, и муж убедил меня, что я поступила неверно. Мои взгляды поменялись». Прокурор уточнила, есть ли в законе, по мнению Котоминой, возможность отозвать подпись из-за смены политических взглядов, но та затруднилась ответить на этот вопрос.

Муниципальный депутат Ольга Богатова также сказала, что ставила подпись за Балакина, но была вынуждена написать заявление о ее недействительности. «Я живу с мамой, ей 87 лет, у нее деменция. Ей везде мерещатся враги. У меня есть привычка рассказывать ей, что я делаю на работе. Я ей рассказала, что поставила свою подпись за Балакина. Я не знаю, что с ней произошло, видимо, из-за своего состояния устроила мне скандал. Чтобы успокоить ее, я попросила признать Мосгоризбирком свою подпись недостоверной», — рассказала Богатова. Третий депутат Лариса Карпова также подтвердила, что ставила подпись за Балакина, но «поняла, что действовала на эмоциях», поэтому попросила признать свою подпись недействительной. Богатова и Карпова являются членами «Единой Россией» , Котомина выдвигалась от этой же партии

Прокурор попросила время для подготовки своей позиции. Следующее заседание по иску Балакина пройдет в понедельник.

Плановый отказ