ВКС РФ получили более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Воздушно-космические войска России получили во втором квартале 2018 года более 30 новых и отремонтированных самолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт. Об этом в ходе единого дня военной приемки заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко

"В интересах Воздушно-космических сил приняты 11 новых и 21 отремонтированный самолет, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, комплекс С-300, прошедший ремонт", — перечислил он.

Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций и более 30 тысяч авиационных средств поражения.