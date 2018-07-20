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ВКС РФ получили более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта
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ВКС РФ получили более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Воздушно-космические войска России получили во втором квартале 2018 года более 30 новых и отремонтированных самолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт. Об этом в ходе единого дня военной приемки заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В интересах Воздушно-космических сил приняты 11 новых и 21 отремонтированный самолет, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, комплекс С-300, прошедший ремонт", — перечислил он.
Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций и более 30 тысяч авиационных средств поражения.
Так, Муромский завод радиоизмерительных приборов за первое полугодие поставил в войска девять радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2». Еще одна станция готова к военной приемке и последующей отгрузке, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Пажин. «Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также летящих объектов на малых и предельно малых высотах», — сказал он.
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