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Посол отметил, что Россия не получила информацию о хакерских атаках на ФРГ
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Посол отметил, что Россия не получила информацию о хакерских атаках на ФРГ 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Германии до сих пор не передали России информацию о хакерских атаках на свои ведомства, о якобы российском следе в которых ранее заявлял Берлин, сообщил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
В мае в ходе своего первого визита в РФ глава МИД ФРГ Хайко Маас упомянул хакерскую атаку на германские оборонное и внешнеполитическое ведомства, Берлин считает, что к ним могут быть причастны российские хакеры. Его российский коллега Сергей Лавров тогда заявил, что немецкая сторона не обращалась к РФ по этому поводу.
"Эта тема бурлит в местном информационном пространстве, но мегафонная дипломатия здесь явно контрпродуктивна. Мы неоднократно просили Берлин в развитие переговоров министров передать нам доказательства причастности России к пресловутым кибератакам на германские ведомства, какую-либо реальную фактуру, но ее нет", — заявил Нечаев.
Он отметил, что диалог по этому поводу можно было бы организовать в рамках консультаций экспертов по кибербезопасности, которые Россия в свое время предлагала. Консультации были запланированы на весну, но немецкая сторона их отменила, не объяснив причину.
Отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда Берлин готов вернуться к реализации этой идеи, дипломат отметил, что «мяч на германской стороне».
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