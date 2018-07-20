Посол отметил, что Россия не получила информацию о хакерских атаках на ФРГ

В мае в ходе своего первого визита в РФ глава МИД ФРГ Хайко Маас упомянул хакерскую атаку на германские оборонное и внешнеполитическое ведомства, Берлин считает, что к ним могут быть причастны российские хакеры. Его российский коллега Сергей Лавров тогда заявил, что немецкая сторона не обращалась к РФ по этому поводу.

"Эта тема бурлит в местном информационном пространстве, но мегафонная дипломатия здесь явно контрпродуктивна. Мы неоднократно просили Берлин в развитие переговоров министров передать нам доказательства причастности России к пресловутым кибератакам на германские ведомства, какую-либо реальную фактуру, но ее нет", — заявил Нечаев.

Он отметил, что диалог по этому поводу можно было бы организовать в рамках консультаций экспертов по кибербезопасности, которые Россия в свое время предлагала. Консультации были запланированы на весну, но немецкая сторона их отменила, не объяснив причину.

Отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда Берлин готов вернуться к реализации этой идеи, дипломат отметил, что «мяч на германской стороне».