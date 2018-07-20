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«Прошу меня не искать»: сбежавшую жительницу Башкирии обнаружили в Самаре
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«Прошу меня не искать»: сбежавшую жительницу Башкирии обнаружили в Самаре 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
Девушку искали полиция и добровольцы
В Самарской области подошли к концу поиски 14-летней жительницы Башкирии. Об этом рассказали порталу Ufa1 осведомленные источники.
Девушка ушла из дома 3 июня. К полицейским за помощью обратилась ее мать.
— Школьница жива, здорова, — рассказали в ГУ МВД России по республике Башкортостан. — Сейчас решается вопрос о ее возвращении домой.
По словам знакомых, девушка могла уехать вместе со своим 20-летним молодым человеком. Перед уходом школьница якобы оставила записку, где просила ее не искать. Кроме полицейских в поисках принимали участие и добровольцы.
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