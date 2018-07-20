«Прошу меня не искать»: сбежавшую жительницу Башкирии обнаружили в Самаре

Девушку искали полиция и добровольцы

Самарской области подошли к концу поиски 14-летней жительницы Башкирии . Об этом рассказали порталу Ufa1 осведомленные источники.

Девушка ушла из дома 3 июня. К полицейским за помощью обратилась ее мать.

— Школьница жива, здорова, — рассказали в ГУ МВД России по республике Башкортостан. — Сейчас решается вопрос о ее возвращении домой.

По словам знакомых, девушка могла уехать вместе со своим 20-летним молодым человеком. Перед уходом школьница якобы оставила записку, где просила ее не искать. Кроме полицейских в поисках принимали участие и добровольцы.