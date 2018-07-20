На встрече префекта САО с горожанами поговорят о проблемах транспорта

В ближайшую среду, 25 июля, в здании школы № 648 на Флотской улице состоится очередная встреча префекта Северного округа столицы Владислава Базанчука с населением. Мероприятие будет посвящено теме транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры.

— Главная тема встречи: «Развитие транспортной системы Северного административного округа города Москвы», — поделился представитель префектуры.

После официальных докладов собравшиеся смогут задать свои вопросы и получить компетентные ответы. Школа № 648 находится по адресу улица Флотская, д. 11. Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительной регистрации для участия не требуется. (мю)