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На встрече префекта САО с горожанами поговорят о проблемах транспорта
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На встрече префекта САО с горожанами поговорят о проблемах транспорта 

Управа района Тимирязевский города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В ближайшую среду, 25 июля, в здании школы № 648 на Флотской улице состоится очередная встреча префекта Северного округа столицы Владислава Базанчука с населением. Мероприятие будет посвящено теме транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры.
— Главная тема встречи: «Развитие транспортной системы Северного административного округа города Москвы», — поделился представитель префектуры.
После официальных докладов собравшиеся смогут задать свои вопросы и получить компетентные ответы. Школа № 648 находится по адресу улица Флотская, д. 11. Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительной регистрации для участия не требуется. (мю)
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