Областные власти дали бывшему депутату Госдумы звание ветерана труда

Документ подписан Владимиром Знатковым, врио первого заместителя председателя областного правительства Новосибирской области.

Аркадий Янковский родился в Новосибирске и закончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ). В начале 1980-х годов участвовал в выпуске первого оппозиционного СМИ — «Пресс-бюллетень СибИА», который начал выходить ещё до перестройки.

В 1995 году Янковский был избран в Государственную Думу — работал в нижней палате парламент один созыв, был заметным членом ряда партий демократического толка («Партия экономической свободы», «Либеральная Россия» и др.).

В последнее время Аркадий Янковский появляется в публичном пространстве преимущественно на митингах, которые проводят оппозиционеры, в основном сторонники политика Алексея Навального

О присвоении ему звания «Ветерана труда» Аркадий Янковский узнал от корреспондента НГС.

«Моя главная заслуга для города, вероятно, — установка российского флага во время ГКЧП 19 августа 1991 года. Может, это вспомнили в верхах», — ответил он в переписке с НГС на просьбу прокомментировать присвоение ему ветеранского завания.

Во время событий 1991 года, упомянутых Янковским, он был депутатом новосибирского горсовета, который тогда возглавлял Иван Индианок, глава областной администрации в 1993–1995 годах.