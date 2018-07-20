Ещё
Областные власти дали бывшему депутату Госдумы звание ветерана труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областные власти дали бывшему депутату Госдумы звание ветерана труда 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Бывшему депутату Государственной Думы от Новосибирской области, известному общественному деятелю Аркадию Янковскому присвоено звание «Ветеран труда» — распоряжение об этом опубликовано сегодня, 20 июля, на сайте областного правительства.
Документ подписан Владимиром Знатковым, врио первого заместителя председателя областного правительства Новосибирской области.
Аркадий Янковский родился в Новосибирске и закончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ). В начале 1980-х годов участвовал в выпуске первого оппозиционного СМИ — «Пресс-бюллетень СибИА», который начал выходить ещё до перестройки.
В 1995 году Янковский был избран в Государственную Думу — работал в нижней палате парламент один созыв, был заметным членом ряда партий демократического толка («Партия экономической свободы», «Либеральная Россия» и др.).
В последнее время Аркадий Янковский появляется в публичном пространстве преимущественно на митингах, которые проводят оппозиционеры, в основном сторонники политика Алексея Навального.
О присвоении ему звания «Ветерана труда» Аркадий Янковский узнал от корреспондента НГС.
«Моя главная заслуга для города, вероятно, — установка российского флага во время ГКЧП 19 августа 1991 года. Может, это вспомнили в верхах», — ответил он в переписке с НГС на просьбу прокомментировать присвоение ему ветеранского завания.
Во время событий 1991 года, упомянутых Янковским, он был депутатом новосибирского горсовета, который тогда возглавлял Иван Индианок, глава областной администрации в 1993–1995 годах.
Выдающиеся новосибирцы часто становятся лауреатами самых разных премий и наград. Так, в конце июня руководитель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков получил от президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
ngs.ru: последние новости
Новосибирец подбросил в Сбербанк «бомбу» из коробки с лапшой: теперь его судят Уральские энергетики разыскивают в Новосибирске родных умершей сотрудницы Что ты такое?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии171
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России337
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец9
Умерла жена Высоцкого50
Путин предложил референдум в Донбассе1176
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение