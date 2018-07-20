Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве и области

Московской области за 15 тысяч рублей можно арендовать однокомнатную квартиру.

Стала известна минимальная стоимость арендного жилья в столичном регионе.

Самую дешевую квартиру в аренду предлагают в столице за 20 тысяч рублей в месяц, а в Подмосковье — за 15 тысяч рублей. Такие данные следуют из пресс-релиза компании «Миэль-Аренда».

Так, в Московской области за 15 тысяч рублей можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра в новом доме в подмосковном Фрязине, а за 17 тысяч — однушку площадью 41 квадратный метр в Балашихе . На третьей позиции в рейтинге самых дешевых квартир в аренду в области стоит двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра за 18 тысяч рублей в поселке Акулово.