Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве и области 

В Московской области за 15 тысяч рублей можно арендовать однокомнатную квартиру.
Стала известна минимальная стоимость арендного жилья в столичном регионе.
Самую дешевую квартиру в аренду предлагают в столице за 20 тысяч рублей в месяц, а в Подмосковье — за 15 тысяч рублей. Такие данные следуют из пресс-релиза компании «Миэль-Аренда».
Так, в Московской области за 15 тысяч рублей можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра в новом доме в подмосковном Фрязине, а за 17 тысяч — однушку площадью 41 квадратный метр в Балашихе. На третьей позиции в рейтинге самых дешевых квартир в аренду в области стоит двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра за 18 тысяч рублей в поселке Акулово.
Что касается Москвы, здесь самое недорогое жилье стоит 20 тысяч рублей — однушка площадью 32 квадратных метра, которая находится в 10 минутах транспортом от станции «Полежаевская». Второе место занимает однушка площадью 40 квадратных метров за 23 тысячи рублей, а на третьем — ряд квартир за 25 тысяч рублей в пешей доступности от конечных станций метро.