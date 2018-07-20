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Жителей Самары на 10 дней оставят без горячей воды
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Жителей Самары на 10 дней оставят без горячей воды 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
Клиентам ТЭЦ придется терпеть временные неудобства
Жителей Самары повторно отключат от горячей воды. Это необходимо для ремонта оборудования на первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщили представители «ПТС».
— С 16 июля специалисты проводили гидравлические испытания инженерных коммуникаций. Это было необходимо, чтобы обнаружить неполадки в централизованной системе горячего водоснабжения, — пояснили в «ПТС». — Теперь они возвращают водоснабжение в зоны, которые обслуживают Безымянская ТЭЦ, Центральная отопительная котельная и Самарская ТЭЦ.
Во время проверок специалисты выявили более 50 повреждений. Больше всего неполадок было на бесхозных теплосетях.
— Временные неудобства придется потерпеть жителям домов на улицах Гастелло, Ново-Садовой, Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальной, Ташкентской и проспекта Карла Маркса. Ремонт будет идти с 20 по 31 июля, — сообщили в «ПТС».
После восстановительных работ плановый ремонт пройдет на второй и третьей магистралях Самарской ТЭЦ.
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