Жителей Самары на 10 дней оставят без горячей воды

Клиентам ТЭЦ придется терпеть временные неудобства

Жителей Самары повторно отключат от горячей воды. Это необходимо для ремонта оборудования на первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщили представители «ПТС».

— С 16 июля специалисты проводили гидравлические испытания инженерных коммуникаций. Это было необходимо, чтобы обнаружить неполадки в централизованной системе горячего водоснабжения, — пояснили в «ПТС». — Теперь они возвращают водоснабжение в зоны, которые обслуживают Безымянская ТЭЦ, Центральная отопительная котельная и Самарская ТЭЦ.

Во время проверок специалисты выявили более 50 повреждений. Больше всего неполадок было на бесхозных теплосетях.

— Временные неудобства придется потерпеть жителям домов на улицах Гастелло, Ново-Садовой, Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальной, Ташкентской и проспекта Карла Маркса. Ремонт будет идти с 20 по 31 июля, — сообщили в «ПТС».

После восстановительных работ плановый ремонт пройдет на второй и третьей магистралях Самарской ТЭЦ.