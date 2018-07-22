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Мэрия Самары: «Горячей воды не будет до 25 июля»
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Мэрия Самары: «Горячей воды не будет до 25 июля» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Принять душ самарцы смогут ещё не скоро
В администрации Самары рассказали, каких ещё районов города коснётся ограничение подачи горячей воды. Причина её отключения — значительное количество повреждений на тепловых сетях. Участки, требующие ремонта, обнаружились во время проведения гидравлических испытаний сетей, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.
— Ограничение подачи горячей воды в некоторых районах Самары продлится до 25 июля 2018 года, — пообещали представители мэрии города.
По информации самарского филиала компании «Энергосбыт Плюс», ограничение коснётся домов, расположенных в границах улиц: Алма-Атинской, Ташкентской, Солнечной, Гастелло, проспекта Карла-Маркса, Ставропольской, Каховской, Магистральной, Литвинова, Ракитовского шоссе, Академика Павлова, Советской Армии, Центральной, Московского шоссе, Партизанской, Балаковской, Авроры, Гагарина, Ерошевского, Мичурина и Революционной.
— Просим жителей города с пониманием отнестись к ограничению водоснабжения. Это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период. Подача горячей воды возобновится после устранения повреждений и сборки схемы ГВС потребителям. Телефоны диспетчеров «ПТС»: 279-79-79, 334-35-90, — рассказали тепловики.
В некоторых районах Самары ремонт теплосетей будет идти дольше: примерно до 31 июля.
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