В южнобутовской поликлинике проходит акция по оказанию кардиологической помощи

Акцию по оказанию кардиологической помощи проводят в поликлинике № 120 Южного Бутова. Кардиологи медицинского учреждения помогут как взрослым, так и детям. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Пациентов осмотрят специалисты Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, которые приезжают со своей современной диагностической аппаратурой.

Кардиологическое обследование прошли уже шестьдесят детей. Кроме того, специалисты провели комплексное обследование пациентов, а также провели несколько срочных операций.

Фото взято: https://likarni.com/files/node_complex/rasshirennaja-programma-zdorovoje-serdce-i-sosudy-ot-doctor-sam.jpg