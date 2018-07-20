Ещё
Молодые парламентарии устроили день рисования на асфальте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые парламентарии устроили день рисования на асфальте 

Каховка 48 минут назад
Фото: Каховка
Центр молодежного парламентаризма рассказал о летнем мероприятии, которое провели начинающие политики. Они организовали праздник для детей в День рисования на асфальте.
Мероприятие прошло в детском садике «Успех» в округе Троицк.
«Летняя тематика привлекла детей, они подошли к конкурсу ответственно», — рассказала молодой парламентарий Анастасия Иванова.
На асфальте распускались цветы, сияли солнечные лучи и плескалось море. Каждый рисунок получился по-своему особенным.
В развлекательную программу, которую организовали политики, входили игры, танцевальный мастер-класс, русский традиционный хоровод и занимательная викторина.
Творческое настроение на празднике создавал аниматор.
По словам организаторов, подобные мероприятия еще будут проводиться — для ребят запланировано много интересного.
Каховка: последние новости
Общественники направят наблюдателей на все «дачные» участки для голосования Работники зюзинской прокуратуры и центра «Ратмир» обсудили спорт и безопасность Расширился перечень услуг в центрах "Мои документы"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии234
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец11
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России294
На Украине раскопали могилу ведьмы20
Умерла жена Высоцкого50
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение