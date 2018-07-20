Молодые парламентарии устроили день рисования на асфальте

Центр молодежного парламентаризма рассказал о летнем мероприятии, которое провели начинающие политики. Они организовали праздник для детей в День рисования на асфальте.

Мероприятие прошло в детском садике «Успех» в округе Троицк

«Летняя тематика привлекла детей, они подошли к конкурсу ответственно», — рассказала молодой парламентарий Анастасия Иванова

На асфальте распускались цветы, сияли солнечные лучи и плескалось море. Каждый рисунок получился по-своему особенным.

В развлекательную программу, которую организовали политики, входили игры, танцевальный мастер-класс, русский традиционный хоровод и занимательная викторина.

Творческое настроение на празднике создавал аниматор.

По словам организаторов, подобные мероприятия еще будут проводиться — для ребят запланировано много интересного.