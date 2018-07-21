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Недалеко от канатной дороги в Красноярске гулял медвежонок
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Недалеко от канатной дороги в Красноярске гулял медвежонок 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Медвежонка, спокойно прогуливающегося в окрестностях канатной дороги в Красноярске, снял сотрудник фанпарка и тут же сообщил по рации, в какую зону двинулось животное. Медведь сначала гулял под канаткой, а потом резко побежал в лес.
Сейчас на территории фанпарке размещены объявления, предупреждающие об угрозе выхода медведей к людям. Памятки прикреплены даже к билетам гостей. Туристам не рекомендуют выходить на смотровую площадку заповедника «Столбы», скалу «Такмак», гулять пешком по горнолыжным трассам.
Отметим, что в последнее время на территории «Столбов» участились случаи встреч медведей с красноярцами. Косолапые выходят в районе Такмаковского заповедника, в фанпарке «Бобровый лог». По этим причинам заповедник продлил запрет на посещение до 29 июля. Напомним, с начала месяца более десяти раз хищники выходили к людям.
«В связи с участившимися случаями выхода медведей, в целях вашей безопасности, Заповедник «Столбы» закрыт. Фанпарк «Бобровый лог» настоятельно рекомендует туристам быть осторожными и избегать посещения смотровой площадки заповедника «Столбы», скалы «Такмак», исключить прогулки по горнолыжным трассам», — сообщили в фанпарке.
Тем не менее, несмотря на выставленные на каждом входе ограждения, встречаются отчаянные туристы, которые пытаются обойти запреты и проникнуть на закрытую территорию. Около шести опасных особей насчитывается на сегодня: два медвежонка, которым около двух лет, и четыре медведицы с малышами.
Кстати, за незаконное приникновение на территорию «Столбов» можно получить крупный штраф — от 3 тысяч рублей. Пока инспекторы ограничиваются устными предупреждениями.
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