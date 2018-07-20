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Телеканал «Наука» и Bookmate запускают совместный проект
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Телеканал «Наука» и Bookmate запускают совместный проект 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
20 июля на базе приложения Bookmate начнет работу интерактивная «полка» телеканала «Наука». Телезрители и пользователи приложения смогут прочесть наиболее значимые научно-популярные книги бесплатно, используя промо-код «NAUKATV». Подборка составлена научной редакцией и ведущими канала.
Акция приурочена к началу сотрудничества телеканала «Наука» с компанией Bookmate. Первыми опубликованными книгами станут релизы телеканала «Наука» — «Тайны мозга» (А. Каплан) и «Правила жизни 100-летнего человека», изданные совместно с издательством «АСТ».
В дальнейшем в свободном доступе появятся книги Матвея Бронштейна «Солнечное вещество», Майкла Фарадея «История свечи», Александра Панчина «Сумма биотехнологий», Митио Каки «Гиперпространство. Научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение» и другие.
На полке «Науки» можно будет узнать не только о новых публикациях, но и новостях телеканала, киноновинках и конкурсах.
"Для Bookmate коллаборация с телеканалом «Наука» — это первый опыт появления на телеэкране. В медиаполе любой страны, где мы работаем, мы ищем лучшие совпадения, и очень может быть, что зрители «Науки» и читатели Хокинга, Сагана, Харари и другого ироничного нон-фикшна — это одни и те же люди. Даже если они и сами пока об этом не знаю", — говорит менеджер партнерских проектов Bookmate Филипп Каретов.
"Мы продолжаем эксперимент телеканала «Наука» по работе с книжной аудиторией. Для нас важно, что книги, написанные по мотивам наших телепрограмм, встанут в один ряд с уже зарекомендовавшими себя бестселлерами", — заявила главный редактор телеканала «Наука» Мария Семенова.
Чтобы получить доступ к книгам, нужно зарегистрироваться в приложении и ввести промокод (NAUKATV), затем подписаться на страницу «Науки».
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