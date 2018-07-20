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Гости ресторана отказались дать чаевые официанту-«террористу» и поплатились
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Гости ресторана отказались дать чаевые официанту-«террористу» и поплатились 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Посетитель американского ресторана Saltgrass Steak House отказался платить чаевые официанту, потому что посчитал его террористом из-за имени Халиль (Khalil). Об этом сотрудник заведения написал на своей странице в Facebook, однако затем удалил пост.
20-летний Халиль заявил, что получил от гостей чек, на котором была написана фраза «Мы не платим чаевые террористам». Ниже они обвели имя официанта в кружок. Этот жест шокировал сотрудника ресторана, однако он все равно закрасил имена и банковские данные посетителей на опубликованном снимке.
«В тот момент я не знал, что думать и что говорить, у меня болел живот», — написал Халиль. Он добавил, что расизм и ненависть до сих пор процветают в обществе. «Весь день мне приходилось напоминать себе, что Иисус умер за этих людей тоже. Я решил позволить этому вдохновить меня, и дать мне сил изменить мир единственным известным мне способом. Поэтому все вы, ненавистники, продолжайте болтать, вы только помогаете мне постигать мою судьбу», — заключил официант.
Сообщение Халиля всего за несколько дней приобрело вирусную популярность: постом поделились более 17 тысяч человек, еще 23 тысячи пользователей поставили лайки. Пользователи поддержали официанта добрыми словами и назвали неблагодарных посетителей «больными».
За мужчину вступился и главный операционный директор заведения Терри Терни (Terry Turney). «Расизм любой формы неприемлем, и мы запретили этим клиентам возвращаться в наш ресторан», — заявил он журналистам The New York Post.
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