В Ханты-Мансийске открылся обновленный ИРЦ

Единая площадка для всех коммунальных служб города открылась в Ханты-Мансийске . В обновленном ИРЦ представлены все управляющие и ресурс снабжающие компании города.

Здесь можно заключить договор на предоставление различных коммунальных сервисов, получить выписку по счету или необходимую справку, произвести оплату ЖКУ, сверку показаний приборов учета и проч. Вскоре можно будет заплатить за газ и утилизацию мусора в частном секторе, сообщают в администрации города.

Генеральный директор АО «Информационный центр» Владислав Нусинов отметил: «В среднем мы принимали 150-200 человек в день. На прошлой неделе зафиксировано рекордное число — 284 человека. Думаю, их количество будет расти, и мы к этому готовы — для этого есть сервисы электронной очереди».

Отметим, что центр расположен в здании городского рынка «Лукошко» (ул. Чехова, дом 72, 3 очередь). Теперь он будет работать и по выходным. Время работы в будни с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье — с 9:00 до 13:00.