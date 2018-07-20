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В Ханты-Мансийске открылся обновленный ИРЦ
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В Ханты-Мансийске открылся обновленный ИРЦ 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
Единая площадка для всех коммунальных служб города открылась в Ханты-Мансийске. В обновленном ИРЦ представлены все управляющие и ресурс снабжающие компании города.
Здесь можно заключить договор на предоставление различных коммунальных сервисов, получить выписку по счету или необходимую справку, произвести оплату ЖКУ, сверку показаний приборов учета и проч. Вскоре можно будет заплатить за газ и утилизацию мусора в частном секторе, сообщают в администрации города.
Генеральный директор АО «Информационный центр» Владислав Нусинов отметил: «В среднем мы принимали 150-200 человек в день. На прошлой неделе зафиксировано рекордное число — 284 человека. Думаю, их количество будет расти, и мы к этому готовы — для этого есть сервисы электронной очереди».
Отметим, что центр расположен в здании городского рынка «Лукошко» (ул. Чехова, дом 72, 3 очередь). Теперь он будет работать и по выходным. Время работы в будни с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье — с 9:00 до 13:00.
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