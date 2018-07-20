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В тюменском зоопарке родились «шоколадные» козлята
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В тюменском зоопарке родились «шоколадные» козлята 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Новорожденные козлята имеют оттенок тёмно-горького шоколада
Пополнение в тюменском зоопарке произошло на этой неделе. Англо-нубийская коза Манька второй раз стала матерью.
— У малышей, их двое, еще нет кличек. В дальнейшем, возможно, мы их продадим другому зоопарку или питомнику, — рассказала 72.ru заведующая зоопарком Татьяна Антропова. У новорожденных козлят, по её словам, красивый окрас — оттенка тёмного-горького шоколада. Родители не отходят от них и, в отличии от некоторых других животных, вдвоем ухаживают за потомством. В прошлом месяце в зоопарке появились маленькие бурундучки. Их рождение стало неожиданным для работников зверинца. Теперь в тюменском зоопарке на шесть бурундуков больше.
А на прошлой неделе мы рассказали удивительные истории животных из другого питомника — списанные, покалеченные и другие зверята нашли приют в тюменском зоопитомнике «У Лукоморья». Кого там только нет: и косуля, которая попала под колеса машины и восемь месяцев ходила в аппарате Илизарова, и медведица, отработавшая в зоопарке 15 лет. Об историях этих и других животных читайте в нашем большом репортаже.
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