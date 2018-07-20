«Сухой» построит для ВКС еще семь истребителей Су-35С

"В настоящий момент в соответствии с условиями государственного контракта изготовлено три многоцелевых многофункциональных сверхманевренных истребителя Су-35С. В 2018 году заводом в рамках гособоронзаказа планируется изготовить еще семь самолетов Су-35С", — сказал он.

Три самолета, готовых к отправке, выдержали наземные и летные испытания, приняты военным представительством и переданы в эксплуатирующую организацию Минобороны России, отметил Пекарш.

Он добавил, что завод выполнит все обязательства по ГОЗ «в заданные сроки и с надлежащим качеством».