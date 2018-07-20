От образования к карьере

В омской службе занятости населения состоялся семинар-практикум для выпускников профессиональных образовательных учреждений.

Выпускники 2018 года стоят на пороге самостоятельного поиска работы и трудоустройства. Чтобы подготовить их к новому жизненному этапу в рамках молодежной площадки «PROFпризвание» 17 июля 2018 года в Информационном центре государственной службы занятости населения организован семинар-практикум «От образования к карьере».

В рамках семинара участниками проработаны источники информации о вакансиях, рассмотрены основы составления резюме и прохождения собеседования с работодателем, определены смежные области для поиска работы.

В целях обеспечения подбора персонала для работодателей Омской области , в том числе для обеспечения мероприятия по стажировке выпускников служба занятости населения формирует базу данных «Банк молодых специалистов». Включение в базу данных предполагает заполнение заявления и представление документов об образовании и резюме. При необходимости работники службы занятости населения могут провести экспертизу резюме либо его составление.

Работники центра занятости населения отмечают, что при составлении резюме выпускники оставляют пустым поле «опыт работы», забывая о своих практиках, стажировках в период обучения и подготовки выпускных квалификационных работ. Пусть небольшой, но опыт у молодых людей уже есть. Работодатель, взяв в руки такое резюме, совершенно по-другому смотрит на кандидата.

Необходимо помнить, что быстрее трудоустраиваются молодые специалисты, занимающиеся активным поиском работы, которые не только изучают сайты и специализированные газеты, предоставляющие сведения о наличии вакансий, но и посещают отделы кадров предприятий и организаций, привлекают друзей, соседей, знакомых, родственников к задаче трудоустройства, и, конечно, посещают ярмарки вакансий и другие мероприятия службы занятости населения, дающие возможность личного общения с работодателем.

Поиск работы — это тоже работа, и нужно прикладывать максимум усилий, чтобы ее найти.

Фото: Служба занятости населения Омской области