Все включено: 10 правил питания на курортах all inclusive

Что делать, если позволил себе вредную пищу, какие блюда — самые опасные на шведском столе и не поддаться соблазну постоянно перекусить, почему не стоит отказываться от десерта, какую еду на курорте выбрать для детей — блогер Татьяна Рыбакова об этих и других ЗОЖ-хаках, которые помогут сохранить здоровье (и фигуру).

Как я питаюсь во время перелетов, и что помогает справится с jet lag В поездках не придерживаюсь особенной диеты, смотрю на еду с точки зрения пользы и всегда обращаю внимание на местную кухню. Я придерживаюсь здорового питания, но если есть возможность попробовать что-то интересное и традиционное, обязательно это сделаю, даже если пища не очень диетичная. Главное — соблюдать баланс.

Недавно была в Корее — это просто рай для гурманов. Кухня очень разнообразная –сначала приносят кимчхи (всевозможные солености и квашения), затем супы, основные блюда — рис и лапшу с топпингами. Мне очень понравилось национальное корейское блюдо пибимпап — это рис с огромным количеством ростков, овощей, мяса или морепродуктов.

Главное правило, которое поможет справится с jet lag — пить больше воды. Еще беру с собой мелатонин, чтобы восстановить естественный баланс гормонов и настроиться на режим новой страны.

Сократите жирную пищу — в самолете стараюсь вообще не есть, но, если перелет длинный, выбираю нежирную рыбу, мясо или овощи.

Основные правила питания на курорте all inclusive

Разнообразие и умеренность — это основные правила здоровья, которые относятся ко всем группам продуктов (особенно в отпуске).

Правильно «заполняйте» тарелку во время приема пищи на шведском столе — на ней обязательно должен быть нежирный белок, яйца, рыба, морепродукты. На половину тарелки положите салат, но уточните у официанта, чем он заправлен — часто соус может добавить очень много калорий даже легкому блюду.

Всегда носите с собой бутылку воды, чтобы не допускать обезвоживания (это — частая проблема таких курортов). Пейте ее до приема пищи, а если позволите себе алкоголь, увеличьте количество воды.

Как соблюдать режим питания и не поддаваться желанию постоянно перекусить

Если вы грамотно составите свой рацион, то не будете испытывать чувство голода.

Не забывайте, что качественная еда насыщает намного лучше — смысла «кусочничать» просто нет.

Что есть в жару и на пляже

Обязательно сократите потребление алкоголя. Можно позволить себе натуральное мороженое (например, в Корее очень популярно мороженое с зеленым чаем матча — это очень вкусный и низкокалорийный десерт).

Для жары отлично подойдут фрукты (особенно цитрусовые), овощи и орехи — ими можно перекусить на пляже.

Обращайте внимание на сезонные фрукты и ягоды той страны, где вы находитесь. В Азии определенно стоит есть местные фрукты, даже самые экзотические — пусть это будет небольшим гастрономическим приключением! Во время последнего путешествия я посетила корейский остров Чеджу, который славится обилием сортов мандаринов — я не упустила возможность попробовать.

Я считаю, что человеку необходимо съедать минимум 400 грамм овощей в день — обязательно включите их в свой рацион на отдыхе. Листья салата и зелень также должны быть в вашей тарелке. Если у вас проблемы с пищеварением и обилие клетчатки вызывает дискомфорт, выбирайте не сырые, а приготовленные овощи.

Если поедете в Корею, обязательно попробуйте местное блюдо — быстро обжаренные овощи. Это не только очень вкусно — такой способ приготовления сохраняет почти все витамины (к тому же корейцы не злоупотребляют маслом).

Не допускайте ощущения жажды — если вы очень хотите пить, то организм уже обезвожен. Пейте постоянно в течение дня, минимум полтора-два литра воды.

Самые «опасные» блюда на шведском столе

Жареные блюда и сладости — в отпуске особенно желательно ограничить себя в них. Смена часовых поясов и стресс от перелетов действуют на организм не лучшим образом — помогите ему полезной и здоровой едой, и сможете избежать отеков, тяжести в животе и других неприятных «побочных эффектов» от отпуска.

Что съесть на завтрак и на ужин?

Я обычно выбираю кашу, тосты с рыбой и авокадо, яйца. Часто в отелях можно встретить на завтрак национальную кухню, но учтите — блюда могут быть тяжелыми для желудка (в Корее было именно так).

К вечеру вы потратите много энергии — необходимо восполнить ее, но полезной пищей (благо, в отелях типа all inclusive выбор огромный). Положите в тарелку овощи и нежирный белок (белую рыбу или индейку) — такой сбалансированный ужин утолит первый голод.

После полноценного ужина можно позволить себе небольшой десерт — он станет чудесным завершением дня, в течение которого вы потратили много калорий. Хотя мне импонирует корейский подход ­— отсутствие культуры десертов после основного приема пищи.

Отказываться от сладкого полностью не стоит — при активном образе жизни его можно и нужно есть в любое время, ничего страшного в этом нет. Но если вы злоупотребите сладким и соленым перед сном, утром велики шансы столкнуться с отечностью.

Что выбрать детям на шведском столе?

Соблюдайте обычный для ребенка режим питания — разнообразие блюд в системе all inclusive в этом поможет. А вот жирное и сладкое (особенно, если очень жарко) стоит свести к минимуму.

Сейчас даже в азиатских странах есть возможность кормить ребенка безопасной и привычной едой. В корейских отелях обратила внимание, что мамы кормят малышей свежими овощами, мясом на пару и фруктами, а для маленьких европейских гостей предлагают разные виды злаков (не только рис).