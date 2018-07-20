СМИ: Китай увеличил поставки нефти в Северную Корею в два раза

Об этом пишет газета The Chosun Ilbo.

"Летом достаточно от 30 до 40 тыс. тонн нефти в трубопроводах и около 80 тыс. тонн зимой. Несмотря на то что сейчас лето, Китай недавно увеличил поставки до зимнего уровня", — сообщает издание.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц.

Он также отметил, что в КНДР на данный момент поставляется в основном топливо таких марок, которые в России не производятся.