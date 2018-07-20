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В Кузбассе аграрии заготовили более 81 000 тонн сена и 112 000 тонн сенажа
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В Кузбассе аграрии заготовили более 81 000 тонн сена и 112 000 тонн сенажа 

АиФ Кузбасс 59 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сельхозпроизводители Кемеровской области выполнили 50% плана по заготовке сена.
По информации пресс-службы обладминистрации, на сегодняшний день запасено более 81 000 тонн сена, а также более 112 тонн сенажа. Оба показатели превышают количество сена и сенажа, заготовленные в аналогичный период 2017 года. Благодаря хорошей погоде, темпы заготовки корма для животных также превышают показатели прошлого года. Так, в Яйском районе уже заготавливают силос.
На сегодняшний день на одну единицу животного заготовлено 8 ц кормов. В некоторых районах этот показатель выше. В Топкинском районе — 19,1 ц, в Тисульском — 17,5 ц, в Беловском — 11,4 ц.
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