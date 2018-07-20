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Кабмин в октябре может утвердить параметры нацпроекта «Демография» на 2019 год
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Кабмин в октябре может утвердить параметры нацпроекта «Демография» на 2019 год 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кабмин планирует утвердить параметры национального проекта «Демография» на 2019 год уже в октябре текущего года, сказала в пятницу вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"До 15 августа будет первый этап доработки, а завершающий этап 2019 года будет 1 октября. Проект разрабатывается на 6 лет, но это отнюдь не означает, что мы утвердим и будем держаться только тех мероприятий, которые определили на начальной стадии проекта", — сказала Голикова.
Она также отметила, что необходимо корректировать мероприятия проекта, исходя из промежуточных результатов. По словам Голиковой, на нацпроект «Демография» сейчас планируется заложить 3,6 трлн рублей.
Национальный проект по демографии, по словам Голиковой, состоит из пяти частей: поддержка семей с целью увеличения рождаемости, развитие дошкольного образования, проект «Старшее поколение», а также федеральные проекты по формированию здорового образа жизни и физкультуре.
В реализацию проекта также должны быть включены центры здоровья и кабинеты медицинской профилактики для выявления рисков развития хронических заболеваний, а также для разработки гражданам индивидуальных программ культуры питания и ведения здорового образа жизни.
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