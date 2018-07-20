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Эксперт рассказал, что имитация полета на Луну поможет лечить глаукому
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Эксперт рассказал, что имитация полета на Луну поможет лечить глаукому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Результаты экспериментов по имитации полетов на Луну, которые проводились в Научно-исследовательском институте космической медицины ФМБА, помогут при изучении возможных способов лечения глаукомы, сообщил РИА Новости директор НИИ Виктор Баранов.
"Специалисты, которые занимаются офтальмологией, их пригласили посмотреть, будет ли изменяться зрительный анализатор во время эксперимента. В целом, каких-то серьезных изменений не произошло, но офтальмологи во время этих положений вниз головой, они обнаружили изменения внутриглазного давления, которое они могут использовать для трактовки своих результатов, которые они получают при глаукоме", — сказал Баранов.
Он добавил, что помимо офтальмологов, результатами эксперимента заинтересовались стоматологи, которые также получили «очень интересные методики».
В институте проводится эксперимент «Селена-Ф» по имитации условий пребывания человека на Луне. Добровольцы на некоторое время (в зависимости от того, что именно имитируется, полет или пребывание на планете) ложатся в специальные стенды, угол наклона которых можно регулировать.
Например, для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6 градуса, из-за чего на опору воздействует лишь одна шестая массы человека — как в условиях лунной гравитации. Для создания условий межпланетного полета платформу выставляют на угол порядка —15 градусов, то есть «космонавт» лежит немного вниз головой.
Очередная серия экспериментов на новых стендах началась 23 июня и продлится до 26 октября. В ходе исследований сотрудники НИИ проверят уровень работоспособности человека во время пребывания на Луне, скоростные и силовые изменения в работе ног, стрессоустойчивость, изменение порога болевой чувствительности, изменения в составе крови и водного баланса.
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