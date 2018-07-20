Выходные в Нижнем Новгороде: с мотогонками, древним городом и фильмами под открытым небом

Пятница, 20 июля

Выставка «Нижегородский Голливуд»

В рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Русском музее фотографии открывается выставка «Нижегородский Голливуд». Экспозиция расскажет о фильмах, которые были сняты в нашем городе в разные годы. В экспозицию войдут более 150 фотографий 1960–2010-х годов из фондов РМФ и частных архивов. Выставка продлится до 26 июля. (12+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: 17.30. Цена: вход на открытие бесплатный.

«Аты-баты, шли солдаты»

В парке культуры и отдыха «Швейцария» в июле проходят развлекательные программы для школьников. В пятницу вечером, если не будет сильного дождя, ребята смогут принять учатсие в военно-патриотической игре, хорошо знакомой родителям: «Аты-баты, шли солдаты» — это вариация «Зарницы». Ребята посоревнуются в спортивных состязаниях, испытают силу и ловкость, а также проверят свои прикладные знания. (7+)

Где: парк «Швейцария», ост. «Сурикова», детская площадка аттракционов. Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно.

Выставка «Мне бы в небо»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде будет проходить фестиваль воздухоплавания — Приволжская фиеста. Нижегородская федерация воздухоплавательного спорта представляет выставку «Мне бы в небо!», посвященную открытию этому событию. На ней будет представлена экспозиция из фотографий, живописи и прикладного искусства. Выставка продлится до 29 августа. (6+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11; ротонда, фойе. Во сколько: 16:00. Цена: вход свободный.

«Fairy Tale»

В выходные можно всей семьёй отправиться в новенькое уютное кафе, где родители смогут приятно посидеть, а детки — развлечься. В пятницу маленькая фея из страны снов и детства пригласит малышей в мир, где они тоже станут настоящими волшебниками. Каждый ребёнок превратится в бабочку, и вместе они половят гусеничный хвост, перевоплотятся в любимых зверят, создадут цветочную полянку и обязательно-потанцуют в сказочном лесу!

А в выходные в кафе для ребятишек будут проведены кулинарные мастер-классы: в субботу в 14:30 детки научатся готовить рулетики с яблоками и горячий шоколад, а в воскресенье в 12:00 стартует урок по приготовлению слоёного десерта и фруктового смузи. Поучаствовать в мастер-классах можно абсолютно бесплатно, главное — обязательно записаться! (4+)

Где: Семейное кафе & кондитерская «АндерСон», ул. Малая Ямская, 18/5. Во сколько: 18:30 Цена: участие бесплатно, обязательна предварительная запись по тел. 216–33–22, 9–930–274–17–55.

Суббота, 21 июля

IV этап Чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK

Зрители своими глазами смогут увидеть зрелищное продолжение погони за титулом Чемпиона среди лучших мотогонщиков страны, в том числе и в мощном королевском классе литрового Superbike. Организаторы приготовили для гостей массу развлечений: зрители с детьми смогут посетить специально оборудованную детскую зону и батутный парк, самые маленькие гости поучаствуют в гонках на беговелах под присмотром опытных инструкторов. На территории автодрома будут проводится различные мастер-классы, а в фотозонах можно будет сфотографироваться с красивыми гоночными байками. (0+)

Где: автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», на 37-м км автодороги Н. Новгород — Павлово . Во сколько: гоночные заезды начинаются в 14.00, вход на автодром с 10.00. Цена: взрослый билет — 400 руб., мото-билет — 200 руб., детский билет (для детей от 7 до 14 лет) — 200 руб., дети до 7 лет бесплатно.

WCO meeting 2К18

В эти выходные в Кстове пройдёт Ежегодный фестиваль стильных и низких автомобилей, которое соберёт в одном месте множество автоэнтузиастов из более чем 40 городов России и из-за рубежа. Это фестиваль для любителей неординарных, неправильных автомобилей, отмечают организаторы — и приглашают насладиться атмосферой мероприятия и дружественным общением. (6+)

Где: г. Кстово, пл. Ленина. Во сколько: 12:00–19:00. Цена: зрителям вход свободный, заезд на авто и мото — 700 руб.

Праздник Древнего Города

В эти выходные в Городце Нижегородской области пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города. Весь день на улицах города будут проходить разнообразные мероприятия для детей и взрослых: с раннего утра стартует детская развлекательная программа, затем пройдут выставки музейных экспозиций и сельских представительств, театрализованные представления и концертные программы, благотворительные акции. ярмарки, турнир по шахматам и концерт-смотр художественной самодеятельности. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь, карта мероприятий по городу — здесь. (0+)

Где: г. Городец. Во сколько: 9:30–22:00. Цена: бесплатно.

ГорькийFEST

В рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest», который стартует в Нижнем Новгороде в пятницу, на различных площадках города можно посмотреть фильмы, которые не вошли в конкурсную программу.

Программа бесплатных показов в субботу:

Буревестник 14.00 — «Место встречи изменить нельзя», ретроспектива памяти Станислава Говорухина . (6+)

Кинофактура 14.00 — Мастер-класс членов жюри. (12+)

Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 14.00 — Круглый стол «Развитие регионального кинематографа. Индустрия в регионах. Презентация сервиса автоматизации кинопроизводства „FilmToolz“. (16+)

Школа юных инспекторов ГИБДД

Предлагаем ребятишкам посетить полезное и познавательное мероприятие: Школу юных инспекторов ГИБДД. В игровой форме они узнают всё самое интересное о этой важной и нужной профессии: изучат правила дорожного движения, примерят сигнальный жилет, получат мини-жезл инспектора дорожного движения и почувствуют себя настоящим водителем, проехав по импровизированной дороге! К тому же, организаторы обещают огромную сладкую вату в подарок каждому участнику программы. (0+)

Где: ЦУМ , ул. Фильченкова, 10; 5 этаж, фуд-корт. Во сколько: 14:00. Цена: вход свободный.

Игротека

Для любителей настольных игр в эти выходные состоится массовая игротека, в которой будет доступно более 40 игр. Опытные гейммастера объяснят правила игры и найдут для вас подходящую компанию, вы можете прийти одни или же с друзьями, выбрать игру на ваш вкус и провести время с пользой! За всё время проведения игротеки будут организованы 2 розыгрыша, победители которых получат в подарок игры, а также сертификаты от компании Mr.Doodls. (6+)

Где: магазин Hobby Games, ТРК НЕБО, ул. Б. Покровская, 82; 4 этаж, секция A5. Во сколько: 14:00-20:00. Цена: участие бесплатное.

Киноракушка „1+1“

В парке имени 1 мая каждые выходные работает киноракушка, где бесплатно можно посмотреть любимые картины мирового кинематографа. В эту субботу будет организован показ замечательной французской комедии „1+1“, которая стоит на 5 (!) месте рейтинга Топ-250 сайта „Кинопоиск“. В основу фильма была положена реальная история французского бизнесмена и аристократа Филиппа Поццо ди Борго, который остался парализованным после несчастного случая 27 июля 1993 года. (16+)

Где: „ракушка“ в Парке им.1 Мая, ул. Октябрьской Революции, 23/5; со стороны трактира „Тортуга“, недалеко от памятника М. Горькому. Во сколько: 19:00. Цена: бесплатно.

Ночь. Небо. Телескоп

В эти выходные у всех желающих есть уникальная возможность посетить ночные астрономические наблюдения. Удобно расположившись за столиками прямо на крыше планетария, вы сможете окунуться в удивительную атмосферу вечера: насладиться панорамой ночного Нижнего, сделать незабываемые фотоснимки и в сопровождении „космической“ музыки узнать некоторые факты о видимых в это время небесных объектах. Кульминацией вечера станут наблюдения, во время которых каждый сможет заглянуть в окуляр телескопа, чтобы самому увидеть лунные кратеры, полоски Юпитера, кольца Сатурна, а также не менее любопытное явление — стремительный и яркий пролёт Международной космической станции (МКС) по нижегородскому небу.

21 июля с 20:40 до 21:40 — наблюдаем за Луной и Юпитером; в 21:50-22:50 — смотрим на Сатурн, МКС и Луну. 22 июля с 20:40 до 21:40 — будут видны Юпитер, Луна, МКС; в 21:50-23:10 — МКС, Луна, Сатурн.

Обращаем Ваше внимание, что наблюдения проводятся при условии ясной погоды. (12+)

Где: Планетарий, ул. Революции, 20. Во сколько: 20:40, 21:50 — без задержек. Цена: 350 руб., количество мест ограничено, запись по тел. : 246-70-65, 272-50-94.

Воскресенье, 22 июля

Экскурсия „Нагорные микрорайоны. Кузнечиха“

Кузнечиха — так называется местность, которую образуют два микрорайона, построенные в 1970-е и 1980-е на месте бывших картофельных полей недалеко от одноименной деревни. Кузнечиха — наше панельное достояние и самый зелёный район в городе. Участники экскурсии попадут на центральные улицы и во дворы, узнают об истории и современном использовании микрорайонной застройки, найдут странные „нетиповые“ дома и увидят советские мозаики и примеры монументального искусства. Экскурсию проведёт городской исследователь, создатель проекта „Непарадный Нижний“ Инна Самарина. (12+)

Где: встреча на ост. ул. Надежды Сусловой, ул. Ванеева, в направлении к пл. Свободы. Во сколько: 12:00. Цена: бесплатно.

Пока цветёт Иван-чай»

Июль «маковка лета» — время цветения, плодоношения, созревания мёда, пора сбора трав. Уникальный мастер-класс для вас проведёт Мордвинов Александр Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры Социально-гуманитарных наук Приволжского Исследовательского Медицинского Университета. Он научит вас правильно заготавливать Иван-Чай — чтобы потом наслаждаться вкусным напитком, в котором сохранятся все целебные свойства. Вы соприкоснётесь с миром легенд о травах и познакомитесь с традиционной культурой. (5+)

Где: Музей «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 12:00. Цена: для взрослых — 100 руб., льготный — 80 руб., для школьников — 50 руб., дошкольники — бесплатно.

61-й сезон Летних благотворительных концертов

Для любителей классики очередной открытый концерт даст Академический симфонический оркестр под управлением Рената Жиганшина . Солировать в этот вечер будут гости из Израиля — Екатерина и Андрей Шапельниковы. Они исполнят Симфонию-кончертанте для скрипки и альта с оркестром Моцарта и Симфонические танцы из балета «Белый лебедь» нашего современника Рашида Калимуллина (к 60-летию со дня рождения композитора, впервые в Нижнем Новгороде). (6+)

Где: Нижегородская филармония, кремль, 2. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

ГорькийFEST

Программа бесплатных показов в воскресенье:

Смена 17.00 — «Со дна вершины», реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев, (106 мин). (12+)

Маяковка, 10 19.00 — «Вечное возвращение», реж. Кира Муратова (108 мин). (12+)

Зарница 18.00 — «Вертикаль», ретроспектива памяти Станислава Говорухина (73 мин). (0+)

Буревестник 14.00 — «Место встречи изменить нельзя», ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (6+)

Кинофактура 14.00 — Мастер-класс членов жюри. (12+)

Открытый урок по катанию на роликах

Если вы или ваши дети давно хотели научиться кататься на роликах — то приходите попробовать свои силы на открытые занятия. На уроке по катанию на роликах вы научитесь правильной стойке, движению лицом вперёд, торможению и поворотам. Всё самое необходимое за один час занятия! Каждый найдёт для себя что-то полезное. С собой берите ролики, полный комплект защиты (наколенники, налокотники, защиту на запястья, для детей до 12 лет — шлем) и питьевую воду! В случае дождя занятие отменяется. (6+) Где: стадион «Водник». Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно.

Международный день бокса

Большой спортивный праздник пройдёт в фойе торгово-развлекательного комплекса НЕБО — четвёртый открытый ринг «Любительской лиги бокса — НН». Гостей мероприятия ждут захватывающие бои на профессиональном ринге среди спортсменов-любителей разных возрастных и весовых категорий. Кроме этого посетители ТРК смогут посмотреть шоу-программу и получить подарки от спонсоров. Ещё одним сюрпризом для собравшихся станет приезд знаменитых спортсменов Нижнего Новгорода — чемпионов России и Европы. (0+)

Где: ТРК НЕБО, ул. Б. Покровская, 82; атриум. Во сколько: 14:00. Цена: вход свободный.

Путешествие по странам и континентам

В воскресенье вечером пройдёт уникальный концерт под открытым небом в парке 1 мая. Вас ждёт потрясающий микс из вокальных и инструментальных номеров — от русской и зарубежной классики до музыки из кинофильмов и мюзиклов — в исполнении Нижегородского русского народного оркестра под управлением Бориса Схиртладзе. На сцене будут солировать с вокальными партиями прекрасные исполнители: очаровательная Дарья Тюрина — лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Нижегородского камерного театра им. Степанова, и неподражаемый Сергей Миндрин — солист нижегородского камерного театра им Степанова, заслуженный артист России. Специальный гость программы — оперная певица из Канады , дипломант международных вокальных конкурсов, cолистка театров Opera Mariposa, Opera Heroic ( Ванкувер , Канада) Елена Разлог. Вы услышите любимые мелодии и знакомые композиции в виртуозном исполнении мастеров своего дела — не пропустите этот праздник музыки! (0+)

Где: парк имени 1 Мая, ул. Октябрьской Революции, главная сцена. Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно.