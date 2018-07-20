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Ошибка в WhatsApp позволяет обойти настройки конфиденциальности
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Ошибка в WhatsApp позволяет обойти настройки конфиденциальности 

SecurityLab.ru 55 минут назад
Ряд пользователей WhatsApp cообщили в Twitter о некорректной работе web-версии приложения. Проблема позволяет видеть, когда пользователь в последний раз заходил в приложение, вне зависимости от его настроек конфиденциальности.
Данная проблема отображается не всегда и только у некоторых пользователей. В ряде случаев программа также показывает неправильное время последнего использования приложения.
Несколько пользователей попытались связаться с разработчками мессенджера, чтобы узнать причину проблемы, однако в настоящее время представители WhatsApp не сделали никаких заявлений по данному поводу.
Ранее WhatsApp, Facebook Messenger и сервис Telegram возглавили список мобильных приложений, которые наиболее часто попадают в черный список компаний из-за возможности утечек данных и беспокойства по поводу обработки информации.
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