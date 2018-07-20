ЧМ-2018: Россия считает убытки, а FIFA — рекордный навар

FIFA (Международная федерация футбола), которая ни копейки не вложила в строительство инфраструктуры для Чемпионата мира, теперь считает выручку от спортивного праздника. Благодаря России заработали международные чиновники более $6 млрд, из которых «щедро» вернут нашей стране в виде компенсации за понесенные расходы $627 миллионов.

Инфантино считает миллиарды

FIFA подсчитывает свою прибыль от проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в России. Финансовые результаты федерация рассчитывает каждые четыре года, и за последнюю «четырехлетку» (2015-2018 годы) FIFA заработала рекордную в своей истории сумму — более $6 миллиардов. Это почти на 8% больше плана и почти на 7% больше предыдущего финансового периода, который завершился Чемпионатом мира в Бразилии

Львиную долю средств FIFA зарабатывает на продаже медийных прав на трансляцию игр своих турниров (ТВ, радио и потоковое видео в Интернете). Скажем, вещательные права на российский чемпионат были проданы 685 медийным компаниям из 217 государств. Причем лидером оказалась Африка (274 вещательные лицензии), а Европа лишь на втором месте (175 лицензий).

Азиатские страны приобрели лишь 59 лицензий. Но эта слишком малая цифра чиновников FIFA, похоже, не расстраивает: только крупнейшая вещательная корпорация Китая , CCTV, заплатила около $400 миллионов за право вещания двух чемпионатов — российского 2018 года и катарского 2022 года. И это, кстати, при том, что китайская сборная не участвует в мундиалях с 2002 года! Но это ничуть не умаляет популярность футбола в Поднебесной.

Очень интересная ситуация с США , сборная которой пропустила в России свой первый чемпионат, начиная с 1986 года. При этом компания Fox Sports заплатила FIFA рекордные $400 миллионов за право вещания на английском языке игр российского и катарского чемпионатов.

Зато на смену им пришел «Газпром» и китайские компании: из 34 спонсоров российского чемпионата сразу семь — из Китая. Это Dalian Wanda (самые различные сферы, от строительства до медицины), Hisense (электроника), Vivo (смартфоны), Mengniu (молочная продукция), Yadea (мопеды), Teppei (деловые костюмы) и Zhidian Yijing (компьютерные программы).

Сообща спонсоры принесли FIFA почти $1,7 млрд — это больше плановых показателей, зато заметно меньше, чем было перед предыдущим, бразильским, чемпионатом мира. Все-таки «Газпром» — это не Coca-Cola.

— Как и всегда, основной доход от проведения чемпионата мира получит именно тот, кто и выступил организатором. Речь идет о крупнейшей коммерческий спортивной организации мира — FIFA. Россия же просто площадка, где данный чемпионат был проведен, — размышляет ведущий аналитик агентства Amarkets Артем Деев . — Изначально было много вопросов к целесообразности этого мероприятия именно в России, ведь предполагаемые расходы, необходимые для возведения с нуля большей части инфраструктуры, превышали $10 млрд При этом заработать удалось не более $3 млрд Налицо очевидный убыток. Но, видимо статус страны, принимающей чемпионат мира, был гораздо важнее. А вот что касается FIFA, то ей в России удалось зафиксировать рекордный чистый доход более чем в $600 миллионов!

«Россия привлекает свободой и раздольем»

Ни один из футбольных чемпионатов за последние десятилетия не был мероприятием прибыльным. Российские власти пытаются дополнительно монетизировать мундиаль через рост туристического потока. Идея оригинальная (она, кстати, не была реализована еще ни в одной стране): разрешить безвизовый въезд в Россию болельщикам, уже побывавшим на чемпионате. Вместе с паспортом на таможне показываете «Паспорт болельщика» — и спокойно въезжаете в Россию!

«Льготный» режим хотят сохранить до начала 2019 года, хотя, возможно, он затем и будет продлен — если много иностранцев, уже побывавших в России, захотят вернуться к нам снова. Вице-премьер Ольга Голодец , курирующая спорт и культуру, уверена, что Чемпионат мира приведет к 15%-ному росту иностранного туризма в следующем году.

— Полагаю, что в перспективе возможна даже «мода на Россию». Она может быть основана на неизведанности территории (не всё увидели и не все ещё оценили), особенностях национального характера, остатках самобытности и, что важно, чувстве инаковости в глобальном мире, при сохранении определенных стандартов комфорта и безопасности, — размышляет руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов

— Приезжают в Россию мало, потому что о нас знают мало. Если бы мы занимали в общемировом информационном потоке не 2%, как сейчас, а хотя бы 10%, проводили экспансию хотя бы на десяти основных языках мира, то ситуация с въездным туризмом была бы другой, — размышляет директор исследовательских программ экспертной группы PieR Александр Серавин. — Россия привлекает иностранцев свободой и раздольем. Этого не чувствуешь пока не потеряешь. Творческим человеком можно стать только здесь, у нас!

Вот пример. Знакомый провел вокруг Чудского и других озер гонки на внедорожниках, была выбрана самая убитая лесная дорога, чтобы и лебедкой пользоваться и лопатой. Много было людей из Прибалтики. Когда их спросили, почему вы приехали, они сказали, что у себя дома так погонять не могут: они тоже нашли у себя такую дорогу, но чтобы проехать по ней, им надо согласовать движение с 18 владельцами, многие из которых из-за рубежа. Роскошь простора есть только у нас!

Кому-то из иностранцев не нравится насильственное навязывание сексуального воспитания и агрессивная пропаганда «свободы гомосексуального выбора» через который пытаются показать свободу вообще. Я знаю, например, семью из маленького европейского города, которые потянулись в Россию после того, как у них на родине мусульмане запретили отмечать Рождество и еще ряд праздников.