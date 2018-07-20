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Почти 200 жителей Карачаево-Черкесии совершат хадж в этом году
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Почти 200 жителей Карачаево-Черкесии совершат хадж в этом году 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Около 200 мусульман из Карачаево-Черкесии (КЧР) совершат хадж в этом году, это почти вдвое больше, чем 2017 году, сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Джетул-хаджи Тамбиев.
"Квота для КЧР в этом году — 360 мест. Заявки на хадж подали 195 жителей республики — вдвое больше чем годом ранее. Первая группа паломников отправится в Саудовскую Аравию 9 августа из Магаса, вторая — 11 августа из Грозного", — сказал Тамбиев.
По его словам, 70% паломников из Карачаево-Черкесии — мужчины. «Проведена вакцинация верующих от различных инфекций, по пятницам в мечетях проводятся обучающие семинары по правилам совершения хаджа. Каждую группу будут сопровождать по два опытных инструктора — представители ДУМ», — добавил собеседник агентства.
Паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии — одно из пяти основных предписаний ислама. Каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.
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