В лесах Коми завелся «ручной» медведь

Как сообщают «Невские новости», на трассе Ухта — Троицко-Печорск многие водители обнаружили медведя, который постоянно находится около дороги. Более того, косолапый не боится подходить к людям. Соответствующую информацию опубликовали в социальной сети, прикрепив к ней фото и видео зверя.

Очевидцы отмечают, что медведь ведет себя дружелюбно, поэтому поводов опасаться его нет. «Этого медведя знаем, он не опасен, зовут Мишка, кушает мед, боятся не надо, погладить можно», — объяснил один из жителей республики.

Между тем, не все поддерживают подобную мысль. Некоторые полагают, что, подкармливая диких животных, местные жители подвергают опасности не только себя, но и самих зверей. Обычно такие медведи продолжают «попрошайничать» еду у человека. Впоследствии они не впадают в спячку, а ходят в поисках пропитания вблизи населённых пунктов. К сожалению, в целях безопасности местным охотникам приходится отстреливать ни в чем не виновных зверей.

Это уже не первый случай в республике, когда медведь выходит к людям. Ранее в Усинске привыкший к человеческой еде зверь, бродил по окрестностям, распугивая местных жителей. В связи с этим, было принято решение ликвидировать зверя.

Фото: pixabay.com.