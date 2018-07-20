Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

"20 июля 2018 года второй опытный самолет МС-21-300, участвующий в программе летных испытаний, совершил перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова " Раменское " (г. Жуковский Московской области ). Полет продолжался шесть часов", — говорится в сообщении.

Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна — летчика-испытателя 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Василия Севастьянова и второго пилота — летчика-испытателя 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Андрея Воропаева.

Летные испытания второго самолета МС-21-300 стартовали 12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». В ходе полетов с заводского аэродрома суммарной продолжительностью около 14 часов самолет достиг высоты 12 тысяч метров, истинной скорости 850 км/час. Дальнейшие испытания двух опытных самолетов МС-21-300 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева».

Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развернуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации. Новые технологии обработки результатов летных испытаний обеспечивают высокую информативность полетов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тысяч параметров.