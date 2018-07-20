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Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский
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Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский 

Прайм 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Второй опытный образец новейшего пассажирского самолета МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила пресс-служба разработчика и производителя воздушного судна — корпорации «Иркут».
"20 июля 2018 года второй опытный самолет МС-21-300, участвующий в программе летных испытаний, совершил перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова "Раменское" (г. Жуковский Московской области). Полет продолжался шесть часов", — говорится в сообщении.
Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна — летчика-испытателя 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Василия Севастьянова и второго пилота — летчика-испытателя 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Андрея Воропаева.
Летные испытания второго самолета МС-21-300 стартовали 12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». В ходе полетов с заводского аэродрома суммарной продолжительностью около 14 часов самолет достиг высоты 12 тысяч метров, истинной скорости 850 км/час. Дальнейшие испытания двух опытных самолетов МС-21-300 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева».
Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развернуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации. Новые технологии обработки результатов летных испытаний обеспечивают высокую информативность полетов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тысяч параметров.
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