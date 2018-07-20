Второй опытный МС-21-300 перелетел без посадок из Иркутска в Жуковский 

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Сегодня второй опытный самолет МС-21-300, участвующий в программе летных испытаний, совершил перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова "Раменское" в г. Жуковский Московской области.
Полет продолжался шесть часов, сообщили в корпорации «Иркут», на заводах которой создается новый лайнер.
Самолет пилотировал экипаж в составе:
— командир воздушного судна — летчик-испытатель 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Василий Севастьянов,
— второй пилот — летчик-испытатель 1 класса ОКБ им. А. С. Яковлева Андрей Воропаев.
Василий Севастьянов сообщил: «Перелет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев».
Летные испытания второго самолета МС-21-300 стартовали 12 мая 2018 г. на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация „Иркут“. В ходе полетов с заводского аэродрома суммарной продолжительностью около 14 часов самолет достиг высоты 12 тыс. м, скорости М=0,8, истинной скорости 850 км/час.
В рамках летных испытаний выполнены следующие работы:
— подтверждены характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси;
— проведена калибровка системы измерения высотно-скоростных параметров на соответствие их реальным значениям в полете;
— проверены различные режимы работы силовой установки, в том числе отключение и запуск двигателя в воздухе;
— проверена работоспособность самолетных систем.
Дальнейшие испытания двух опытных самолетов МС-21-300 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО „ОКБ им. А. С. Яковлева“.
Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развернуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации. Новые технологии обработки результатов летных испытаний обеспечивают высокую информативность полетов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тыс. параметров.
МС-21 разработан Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и собирается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО „Корпорация „Иркут“ (в составе ОАК).
“Иркут» намерен выпускать две версии самолета — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Пока компания разрабатывает только самолет МС-21-300: 28 мая 2017 г. он совершил первый полет.
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Российский лайнер МС-21 совершил первый полет
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Первые поставки самолета намечены на 2018 г. согласно ранее утвержденному графику.
"В конце 2017 г. началось изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21. В 2018 г. планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов", — заявил представитель «Иркута».
В марте 2018 г. на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова (г. Жуковский). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.
Летно-технические характеристики самолета МС-21-300 МС-21 будут выпускать с двумя типами двигателей — американским Pratt & Whitney и новейшим российским двигателем ПД-14, который разрабатывает "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК).
Вместимость в двухклассной компоновке — 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом), вместимость в плотной компоновке — 211 кресел. Максимальная взлетная масса — 79 250 кг. Максимальная коммерческая нагрузка — 22 600 кг.
Максимальная дальность полета — 6 тыс. км. Основные размеры — длина самолета 42,2 м, размах крыла — 35,9 м, высота — 11,5 м.
МС-21 летает быстрее конкурентов и выигрывает за счет большей экономичности. По расчетам «Иркута», при использовании МС-21 авиакомпании смогут сэкономить до $3 млн в год.
"Иркут" собрал 175 твердых заказов на МС-21, еще 100 заказов находятся в стадии обсуждения. Первым эксплуатантом нового самолета станет "Аэрофлот". Поставки МС-21 начнут в конце 2018 г. -начале 2019 г. «Аэрофлот» намерен купить 50 самолетов.
Каталожная цена МС-21 составит от $90 млн, тогда как европейского конкурента Airbus А320 — $97 млн, американского Boeing 737 новых версий — $95 млн