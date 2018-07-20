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Самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский
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Самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Шесть часов занял перелёт для второго опытного самолета МС-21-300 из Иркутска на аэродром "Раменское" в Жуковском. Об этом «Российской газете» сообщили в Минпромторге России. Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна летчика-испытателя 1 класса Василия Севастьянова и второго пилота — летчика-испытателя Андрея Воропаева.
По словам Севастьянова, перелёт прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев. Летные испытания второго самолета МС-21-300, нового отечественного лайнера для гражданской авиации, стартовали в мае на аэродроме Иркутского авиационного завода. В ходе испытаний проверялась работоспособность всех систем. Самолёт смог набрать высоту в 12 километров.
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