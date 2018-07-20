Президент ФНЛ: сумма контракта с «Олимпом» — более 100 млн рублей за три сезона

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал о сумме контракта с букмекерской компанией «Олимп», а также поведал о финансовом состоянии команд лиги. «У нас закончился контракт с „Телеспортом“, и всеми правами отныне занимается сама лига. Переговорами с „Олимпом“, собственно, мы занимались сами, они прошли быстро и продуктивно, к обоюдному согласию пришли быстро. Сумма контракта составляет более 100 млн за три сезона. Не буду скрывать, что у нас были другие возможности партнёрства, но мы посчитали, что компания „Олимп“ достаточно давно и надёжно входит в российский футбол. Сыграло важную роль их участие в Суперкубке и Кубке России . Всегда приятно иметь надежных партнёров.

Мне очень приятно, что мои смелые догадки на протяжении последних трёх лет сбылись. Везде ситуация на данный момент сложная, все клубы хотят играть на новых стадионах, существуют проблемы теххарактера. В ближайшие дни все вопросы по арендной плате должны быть решены. Матч в Саранске состоялся, в Калининграде , Воогограде и Нижнем Новгороде тоже состоятся. Что касается Сочи , то ещё два-три тура они сыграют на своём стадионе, там проблемы с точки зрения поля, которое выдержало серьёзные нагрузки. На первый матч там был практически аншлаг, я хочу пожелать клубу, чтобы болельщики только прибывали. Я выражаю надежду, что стадионы будут использоваться, а не простаивать.

Все ужасные истории со снятием, заменами и прочим — закончились. Мы должны двигаться вперёд и должны делать выводы. Все клубы, которые стартовали в ФНЛ, имеют лицензию РФС и финансовую стабильность. За последние три сезона существуют некоторые нюансы, но состав лиги стабилен. Контроль лицензирования достаточно жёсткий, люди осознают ответственность, и сейчас этот вопрос не вызывает сомнений. Но хочется донести мысль, что не только РФС должен нести ответственность, но и те люди, которые инвестируют в футбол.

Вопрос прав на digital-трансляции находится в стадии переговоров, есть предложение от разных ресурсов, первый тур показывали с помощью плеера, который мы арендуем. Нам, безусловно, нужно использовать социальные сети — это основное направление, через которое мы должны продвигать нашу лигу. Потихоньку мы будем навёрстывать и постпродакшн, так как правами на данный момент мы занимаемся сами. В этом году мы изменили систему наших видеотрансляций, мы заключили контракт с компанией Instat, чтобы провести трансляции высшего качества всех матчей с четырёх камер и видеоповторами. Будет присутствовать графика и статистика, всё, что понравится нашему зрителю. Те запросы, которые обозначил Instat, нас устроили», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.