Участок ТТК между Волгоградкой и Автозаводской улицей привели в порядок 

Коммунальные службы Москвы привели в порядок участок Третьего транспортного кольца между Волгоградским проспектом и улицей Автозаводской. Ранее с просьбой об уборке данной территории местный житель обратился на портал «Наш город», приложив к своему письму соответствующий фотоматериал.
После выполнения работ активист получил ответ от руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасана Гасангаджиева.
«На вышеуказанном участке проведены мероприятия по уборке», — уточняется в сообщении.
Напомним, что о некачественном содержании территорий можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (мю)