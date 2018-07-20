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Участок ТТК между Волгоградкой и Автозаводской улицей привели в порядок
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Участок ТТК между Волгоградкой и Автозаводской улицей привели в порядок 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Коммунальные службы Москвы привели в порядок участок Третьего транспортного кольца между Волгоградским проспектом и улицей Автозаводской. Ранее с просьбой об уборке данной территории местный житель обратился на портал «Наш город», приложив к своему письму соответствующий фотоматериал.
После выполнения работ активист получил ответ от руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасана Гасангаджиева.
«На вышеуказанном участке проведены мероприятия по уборке», — уточняется в сообщении.
Напомним, что о некачественном содержании территорий можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (мю)
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