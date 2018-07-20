Участок ТТК между Волгоградкой и Автозаводской улицей привели в порядок

Коммунальные службы Москвы привели в порядок участок Третьего транспортного кольца между Волгоградским проспектом и улицей Автозаводской. Ранее с просьбой об уборке данной территории местный житель обратился на портал «Наш город», приложив к своему письму соответствующий фотоматериал. После выполнения работ активист получил ответ от руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасана Гасангаджиева «На вышеуказанном участке проведены мероприятия по уборке», — уточняется в сообщении. Напомним, что о некачественном содержании территорий можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (мю)