Агрохолдинг произвел натуральных органических удобрений на 60 млн рублей

АПХ «Мираторг» , ведущий производитель основных видов мяса в России , сообщает, что в первом полугодии 2018 года агрохолдингом было произведено 1,84 млн тонн натуральных органических удобрений в Белгородской и Курской областях, что эквивалентно минеральным удобрениям стоимостью 60 млн рублей.

Растениеводство — основа вертикально-интегрированной цепочки производства АПХ: зерновые и бобовые культуры, выращенные на сельхозугодиях агрохолдинга, являются базовым сырьем при производстве комбикормов для животноводческих дивизионов компании. Натуральные органические удобрения позволяют не только получить хорошую урожайность культур, но и улучшить качество почвы и ее плодородность по целому ряду параметров.

Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы, необходимые для активного роста растений. Удобрения получают в результате естественного процесса ферментации стоков с животноводческих площадок. После обязательного проведения лабораторных исследований на соответствие качества удобрений требованиям агрономии по содержанию основных питательных для почвы веществ и отсутствию патогенной микрофлоры, они вносятся в почву на глубину до 25 см. Такой метод внесения удобрений позволяет не только свести к минимуму вероятность появления неприятных запахов, но и способствует эффективному распределению микроэлементов в плодородном слое.

«Агрохолдинг ежегодно инвестирует средства в приобретение минеральных удобрений, необходимых для получения высокой урожайности. Активное использование натуральных, экологически чистых, органических удобрений позволяет не только снизить расходы, но и способствует защите почвы и повышению ее плодородности», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.