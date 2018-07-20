Ещё
На улице Приорова обновили газон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Приорова обновили газон 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
По просьбе жителей на улице Приорова провели работы по обновлению газона. О проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город».
Вытоптанную траву привели в порядок спустя сутки после обращения; о работах отчиталось руководство округа.
«Сообщаю, что по указанному адресу проведены работы по культивации почвы и посеву семян газонной травы с добавлением растительного грунта. В настоящее время семена находятся в стадии всхода», — говорится в сообщении за подписью префекта Северного округа Вячеслава Базанчука.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
В подвале жилого дома на Нарвской выявили нарушения при эксплуатации индивидуального теплового пункта Более 400 объектов торговли и услуг работают в Коптеве Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии238
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец11
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России294
На Украине раскопали могилу ведьмы19
Умерла жена Высоцкого50
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение