На улице Приорова обновили газон

По просьбе жителей на улице Приорова провели работы по обновлению газона. О проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город».

Вытоптанную траву привели в порядок спустя сутки после обращения; о работах отчиталось руководство округа.

«Сообщаю, что по указанному адресу проведены работы по культивации почвы и посеву семян газонной травы с добавлением растительного грунта. В настоящее время семена находятся в стадии всхода», — говорится в сообщении за подписью префекта Северного округа Вячеслава Базанчука.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)