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Во дворе на Генерала Рычагова по просьбе горожан привели в порядок песочницу
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Во дворе на Генерала Рычагова по просьбе горожан привели в порядок песочницу 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Песочница на Генерала Рычагова, дом 3, корпус 1 по просьбе жителей приведена в порядок. Ранее москвичи сообщили через портал «Наш город» о том, что ее содержимое уже непригодно для детских игр.
«Песка мало, он очень грязный», — говорится в сообщении.
Работы по обновлению МАФа коммунальщики провели в течение четырех дней. Официальный ответ горожанам предоставил глава управы района Коптево Юрий Сугаков.
«По указанному адресу проведены работы по замене песка в песочнице. Нарушение устранено», — говорится в сообщении.
Напомним, воспользоваться порталом «Наш город» может любой житель Москвы после регистрации. (ео)
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