Во дворе на Генерала Рычагова по просьбе горожан привели в порядок песочницу

Песочница на Генерала Рычагова, дом 3, корпус 1 по просьбе жителей приведена в порядок. Ранее москвичи сообщили через портал «Наш город» о том, что ее содержимое уже непригодно для детских игр.

«Песка мало, он очень грязный», — говорится в сообщении.

Работы по обновлению МАФа коммунальщики провели в течение четырех дней. Официальный ответ горожанам предоставил глава управы района Коптево Юрий Сугаков

«По указанному адресу проведены работы по замене песка в песочнице. Нарушение устранено», — говорится в сообщении.