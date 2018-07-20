У китайской марки Lynk & Co появился седан на базе Volvo

Китайская марка Lynk & Co, которая принадлежит концерну Geely, опубликовала первые фотографии новой модели, которая получила индекс «03». Об этом пишет Autocar.

На снимках, правда, автомобиль все еще частично скрыт камуфляжем. Однако сейчас можно разглядеть серийную светотехнику, очертания и боковины кузова. Также известно, что четырехдверка будет построена на той же модульной платформе Volvo CMA, что и две другие модели бренда — кроссоверы 01 и 02.

Гамма силовых установок, как ожидается, переднеприводному седану тоже достанется от вседорожников. Модель будет предлагаться с 1,5-литровыми турбированными моторами мощностью 156 и 179 лошадиных сил, а также с двухлитровым агрегатом, выдающим 190 сил. В перспективе предполагается появление гибридной и электрической модификации.

Первоначально седан будет продаваться только в Китае . Затем его планируется вывести и на европейский рынок, где модель, вероятно, появится только с электрифицированными силовыми установками.

Первую модель марки Lynk & Co — 01 — продают в Китае с осени прошлого года. Тогда всего за 137 секунд компания собрала шесть тысяч предзаказов на эту машину. Компактный кроссовер с индексом 02 показали в марте этого года. Позже ожидается появление хэтчбека «04».