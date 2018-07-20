Поисковики под Псковом перезахоронили обнаруженные в этом году останки 13 красноармейцев

ПСКОВ , 20 июля. / ТАСС /. Псковские поисковики перезахоронили останки 13 советских бойцов, обнаруженные в ходе раскопок в этом сезоне; церемония погребения состоялась в пятницу в мемориальном комплексе «Линия Сталина» в Островском районе Псковской области . Об этом сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия, директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук.

"Сегодня мы перезахоронили 13 человек. Все безымянные, большинство найдены на территории Островского района в этом поисковом сезоне, который начался весной. Их нашла наша группа «Поиск», найденных бойцов захоронили на территории филиала нашего музея, в мемориальном комплексе «Линия Сталина». Здесь прошли отпевание и военный ритуал", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, поисковики не смогли восстановить воинские звания погибших красноармейцев, чьи останки они обнаружили в этом году. «Звания мы определить не смогли, но, по нашим предположениям, из 13 бойцов двое погибли в 1941 году, так как при них были найдены вещи, которые в основном встречались в том году. Они, вероятно, относились к мотострелковому полку 3-й танковой дивизии. А остальные воины — это уже, вероятно, 239-я дивизия», — сказал Гринчук.

Он добавил, что на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе на данный момент уже захоронено более 800 человек. «С 2009 года мы сделали там воинское захоронение, там находятся и военные, и гражданские лица, останки которых поисковые отряды нашли в ходе раскопок в Псковской области. В этом году поисковики снова продолжат работу», — сказал Гринчук.

"Линия Сталина" — неофициальное название одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений XX века. Она представляла собой железобетонный заслон длиной 1,2 тыс. километров, который проходил вдоль государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря и который состоял из 23 укрепленных районов, включавших в себя более 4 тыс. дотов.

"Островский укрепрайон" является одним из фрагментов «Линии Сталина». Он воссоздан и относится к военно-историческому музею Псковской области. Комплекс представляет собой фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде дотов с полевыми укреплениями: траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями, а также коллекцию раритетной техники и мемориальное воинское захоронение.