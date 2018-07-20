Самое невероятное заявление адвоката Харви Вайнштейна тут!

По словам Питера, он пришел в компанию Харви и показал наметки своих проектов, а ему в ответ посоветовали никогда не работать с этими девушками. «Совет на студии объяснили тем, что эти актрисы кошмарны в работе. Тогда я не сомневался в сказанном, но сейчас понимаю, что их отстранили из-за того, что они решили не добиваться роли через постель», — рассказал Джексон.

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В апреле Эшли подала в суд на Харви за попытку «саботажа ее карьеры». Адвокат Вайнштейна не растерялся и подал в суд бумаги, в которых говорится: Харви не пытался разрушить карьеру Эшли. Наоборот, он хотел помочь ей выиграть престижную награду. Чтобы после этого с ней переспать. А еще в документах сказано: 20 лет назад Эшли пришла к Харви в номер отеля, чтобы обсудить возможную совместную работу. Вайнштейн встретил ее в халате, попросил сделать ему массаж и поинтересовался, не посмотрит ли она за ним, пока он моется. В ответ на это Эшли заявила, что даст Харви прикоснуться к себе только в том случае, если она выиграет престижную премию за работу в одном из его фильмов.

Напомним, осенью прошлого года газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что Вайнштейн более 20 лет приглашал актрис в номера отелей под предлогом обсудить их участие в масштабных проектах, а потом принуждал к сексу и в случае отказа угрожал карьере.

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