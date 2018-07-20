ЕС ведет последнюю войну с Гугл

Европейские регулирующие структуры, принимающие жесткие меры в отношении коммерческой деятельности Гугл , очень надеются на то, что мир станет чуть больше напоминать Китай и его процветающую индустрию высоких технологий. Трудно представить, что мечты европейских бюрократов сбудутся.

В Китае благодаря правительственным ограничениям и стратегическим решениям Гугл рынок технологий на протяжении многих лет остается практически неподвластен деятельности поискового гиганта. В результате веб-поиск Гугл стал своего рода проходной фигурой. Местные компании доминируют как в этой области, так и во многих других технологиях. Они продали миллиарды смартфонов с модифицированными версиями гугловского программного обеспечения Андроид, но без приложений и аппстора Гугл. Отечественные компании возникают с целью создания ценных, инновационных потребительских услуг в сфере технологий, из которых черпает идеи остальной мир.

Технологический бум в Китае мог бы произойти даже на фоне процветания там Гугл, но тот факт, что у компании были связаны руки, разумеется, не нанес никакого вреда. Именно такой сценарий имели в виду европейские антимонопольные чиновники, когда оштрафовали корпорацию «Алфабет», материнскую компанию Гугл, на 4,34 миллиарда евро (5 миллиардов долларов) и приказали изменить свое отношение к Андроид.

Европейские чиновники говорят, что Гугл незаконно принуждала компании-производители смартфонов на базе Андроид к преференциальному режиму в отношении Гугл, требуя, например, автоматического подключения соответствующего приложения для веб-поиска и браузера «Хром» и усложняя процесс продажи вышеозначенными производителями модифицированных версий Андроид-телефонов, как делают многие компании в Китае. Еврокомиссия оставляет это на усмотрение Гугл, дабы выяснить способы прекращения тех практик, что нарушают ее антимонопольное законодательство.

Европейские регулирующие структуры представляют себе мир, в котором, как и в Китае, расцветет несметное количество приложений для смартфонов и операционных систем. Они воображают, что Самсунг или Эйч-Ти-Си сделают веб-браузер «Файерфокс» встроенной функцией новых телефонов на базе Андроид, как и поисковую систему «Бинг» от Майкрософт , а приложения, разработанные стартапами, получат шанс обрести столь же значительную клиентскую базу, что и титаны вроде Гугл.

Идея неплохая, но сбыться европейской фантазии, быть может, уже и не суждено. Остальной мир, а Европа так безусловно — это не Китай, и сейчас не 2010 год. Неясно, могут ли европейские регулирующие структуры повернуть время вспять и создать технологическую среду, отличную от существующей.

Если Гугл незаконно связала руки своих партнеров, включая производителей смартфонов и операторов мобильной связи — а компания годами говорила, что ничего плохого не совершала, — можно сказать, что основной ущерб уже был нанесен. На базе Андроид работают 85% смартфонов мира; за пределами Китая и в некоторых других местах это способствовало дикой популярности веб-поиска Гугл, «Хрома», картам и другим технологиям компании. Потребители приняли эти технологии, но помогли Гугл различные бизнес-стратегии, включая неожиданные контракты с производителями телефонов на базе Андроид и компанией «Эппл» с целью обеспечения своему веб-поиску и приложениям выгодного положения на смартфонах.

Проблема в том, что ЕС пытается вести на рынке смартфонов войну, которую Гугл и другие мировые технологические гиганты уже выиграли. Надеюсь, что в этом я ошибаюсь. Антимонопольные органы Европы не единственные хотят, чтобы у новичков была возможность составить конкуренцию Гугл, Фейсбук, Амазон и другим титанам индустрии высоких технологий. Спросите об этом «Снэпчат», «Йелп», «Хауспати», «Нуклеус» или любую другую относительно небольшую компанию, оказавшуюся под сапогом одного из крупнейших предприятий индустрии высоких технологий.

Европейским регулирующим структурам трудно повернуть вспять технологические потоки на рынке приложений для мобильных устройств, но знать, как именно их действия определят перспективы отрасли, мы не можем. Для монополистов регулирующие меры имеют, как правило, непредсказуемые последствия. Корпорация Майкрософт пропустила переход всей технологической отрасли на мобильные телефоны отчасти ввиду той осторожности, что вынуждена была проявлять после того, как оказалась на «штрафной скамье» из-за использования своей операционной системы «Виндоус».

Затруднительное положение Майкрософт было, вероятно, благоприятным фактором с точки зрения потребителей и развития технологий — и, безусловно, на руку Гугл. Аналогичным образом, если Гугл обеспокоена новыми нормативными мерами, это могло бы создать благоприятную обстановку для компаний, которые придут ей на смену, когда управляемые голосом электронные дворецкие, автономные транспортные средства и системы виртуальной реальности станут повсеместными технологиями будущего, какими были смартфоны. Война только начинается.