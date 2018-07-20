Как увлечение мотоциклами помогло в работе: Денис Мантуров поделился профессиональными секретами с участникам программы ВШГУ РАНХиГС

Министр рассказал о принципах, которые использует в руководстве Министерством.

Команда играет большую роль в работе, нужно строить и поддерживать конструктивные отношения. Что касается эффективности системы государственного управления, то она строится на постоянной совместной доработке и разделении ответственности между регионами и федеральным центром, — подчеркнул Денис Мантуров.

Также участники программы затронули темы развития отечественной промышленности. Глава Минпромторга рассказал о приоритетах в станкостроении и автомобилестроении, мерах по поддержке российского экспорта, которые реализует Министерство. Примером успешной реализации проекта Денис Мантуров назвал бренд AURUS, автомобили которого уже используются Президентом России Владимиром Путиным и выглядят конкурентноспособными, в том числе, на международной арене.

В ходе неформальной беседы с Министром участники программы задавали различные вопросы. Особый интерес они проявили к тому, откуда при интенсивном рабочем ритме глава Минпромторга России черпает энергию. Оказалось, что источник — в семье и ее поддержке, а также занятиях спортом, плавании, беге, силовых тренировках. Министр поделился и своей историей увлечения мотоциклами, которое, в свою очередь, тренирует способность быстро и эффективно принимать решения.

В завершение встречи Министр пожелал успехов в обучении и дальнейшего карьерного роста всем участникам программы.