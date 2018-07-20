Ещё
Как увлечение мотоциклами помогло в работе: Денис Мантуров поделился профессиональными секретами с участникам программы ВШГУ РАНХиГС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как увлечение мотоциклами помогло в работе: Денис Мантуров поделился профессиональными секретами с участникам программы ВШГУ РАНХиГС 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с участниками программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Министр рассказал о принципах, которые использует в руководстве Министерством.
Команда играет большую роль в работе, нужно строить и поддерживать конструктивные отношения. Что касается эффективности системы государственного управления, то она строится на постоянной совместной доработке и разделении ответственности между регионами и федеральным центром, — подчеркнул Денис Мантуров.
Также участники программы затронули темы развития отечественной промышленности. Глава Минпромторга рассказал о приоритетах в станкостроении и автомобилестроении, мерах по поддержке российского экспорта, которые реализует Министерство. Примером успешной реализации проекта Денис Мантуров назвал бренд AURUS, автомобили которого уже используются Президентом России Владимиром Путиным и выглядят конкурентноспособными, в том числе, на международной арене.
В ходе неформальной беседы с Министром участники программы задавали различные вопросы. Особый интерес они проявили к тому, откуда при интенсивном рабочем ритме глава Минпромторга России черпает энергию. Оказалось, что источник — в семье и ее поддержке, а также занятиях спортом, плавании, беге, силовых тренировках. Министр поделился и своей историей увлечения мотоциклами, которое, в свою очередь, тренирует способность быстро и эффективно принимать решения.
В завершение встречи Министр пожелал успехов в обучении и дальнейшего карьерного роста всем участникам программы.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
В Минпромторге России стартовала летняя сессия по программе «Федеральная практика» Денис Мантуров и Андрей Бочаров обсудили развитие промышленности в Волгоградской области Российское упаковочное оборудование будет презентовано в Республике Армения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии236
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
На Украине раскопали могилу ведьмы
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение