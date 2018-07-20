Ещё
Паромная линия «Кавказ — Крым» вошла в пик сезона грузоперевозок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паромная линия «Кавказ — Крым» вошла в пик сезона грузоперевозок 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Транспортный переход через Керченский пролив разгрузил паромную переправу от легковых автомобилей, однако потребность в перевозке крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта остается актуальной, сообщили в пресс-службе компании-оператора ООО «Крымская транспортная логистическая компания».
"На данный момент работа линии «Порт Кавказ — порт Керчь» находится в пике летнего сезона грузоперевозок. С 9 по 15 июля было сделано 186 рейсов в порт «Крым» и порт «Кавказ», перевезено почти 3 тысячи грузовых автомобилей, из них 735 — с опасным грузом", — говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом, на грузовой паромной линии отмечено снижение трафика перевозок. Так, в 2017 году за этот же период было перевезено около 3,5 тысяч грузовых машин. При этом поток опасных грузов увеличился примерно на 20%. Всего с начала 2018 года грузовой паромной линией переправлено более 71 тысячи грузовых автомобилей.
Сегодня на линии (Керченский рыбный порт — причал №24) работает три парома: «Мария», «Лаврентий» и «Победа», способные вместить до 22 машин каждый.
"Сейчас мы стараемся компенсировать снижение грузопотока более частыми рейсами. Водителям неудобно ждать несколько часов, пока загрузится весь паром, поэтому для экономии времени пассажиров рейсы совершаются даже с нулевой погрузкой", — отметил генеральный директор ООО «КТЛК» Денис Обухов.
РИА Новости Крым: последние новости
На маленьком плоту: Юрий Бурлак вплавь отправился из Севастополя в Турцию Экс-начальник главка МЧС пытался уничтожить документы по "Зимней вишне" В Крыму автомобиль влетел в частный двор и перевернулся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии236
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
На Украине раскопали могилу ведьмы
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение