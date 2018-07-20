Паромная линия «Кавказ — Крым» вошла в пик сезона грузоперевозок

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 июл — РИА Новости Крым . Транспортный переход через Керченский пролив разгрузил паромную переправу от легковых автомобилей, однако потребность в перевозке крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта остается актуальной, сообщили в пресс-службе компании-оператора ООО «Крымская транспортная логистическая компания».

"На данный момент работа линии «Порт Кавказ — порт Керчь » находится в пике летнего сезона грузоперевозок. С 9 по 15 июля было сделано 186 рейсов в порт «Крым» и порт «Кавказ», перевезено почти 3 тысячи грузовых автомобилей, из них 735 — с опасным грузом", — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом, на грузовой паромной линии отмечено снижение трафика перевозок. Так, в 2017 году за этот же период было перевезено около 3,5 тысяч грузовых машин. При этом поток опасных грузов увеличился примерно на 20%. Всего с начала 2018 года грузовой паромной линией переправлено более 71 тысячи грузовых автомобилей.

Сегодня на линии (Керченский рыбный порт — причал №24) работает три парома: «Мария», «Лаврентий» и «Победа», способные вместить до 22 машин каждый.

"Сейчас мы стараемся компенсировать снижение грузопотока более частыми рейсами. Водителям неудобно ждать несколько часов, пока загрузится весь паром, поэтому для экономии времени пассажиров рейсы совершаются даже с нулевой погрузкой", — отметил генеральный директор ООО «КТЛК» Денис Обухов.