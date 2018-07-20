Ростовский водоканал планирует построить новый водозабор

Новый водозабор благодаря современным конструкциям, будет забирать воду по всему периметру, а зимой дополнительно очищать от шуги — небольших кристаллов. Тем самым современный водозабор должен улучшить качество работы и надежность водоснабжения в Ростове и области, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Установлено оборудование будет на месте нынешнего водозабора. Чтобы избежать перебоев в водоснабжение, работать два сооружения изначально будут вместе, старый водозабор отключат лишь после окончательного внедрения новой техники.