Ещё
Ростовский водоканал планирует построить новый водозабор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовский водоканал планирует построить новый водозабор 

Деловое сообщество 1 час назад
Новый водозабор благодаря современным конструкциям, будет забирать воду по всему периметру, а зимой дополнительно очищать от шуги — небольших кристаллов. Тем самым современный водозабор должен улучшить качество работы и надежность водоснабжения в Ростове и области, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».
Установлено оборудование будет на месте нынешнего водозабора. Чтобы избежать перебоев в водоснабжение, работать два сооружения изначально будут вместе, старый водозабор отключат лишь после окончательного внедрения новой техники.
Деловое сообщество: последние новости
Подведены итоги работы казачьих дружин на Чемпионате Мира Бразилец, ставший мемом, просит российское гражданство В Ростове обсудили развитие сферы информационных технологий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии236
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
На Украине раскопали могилу ведьмы
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение