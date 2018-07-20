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Молодежный форум ШОС «Построение мечты на Шелковом пути» прошел в Циндао
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Молодежный форум ШОС «Построение мечты на Шелковом пути» прошел в Циндао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао /пров. Шаньдун/, 19 июля /Синьхуа/ — Молодежный форум ШОС «Построение мечты на Шелковом пути» прошел сегодня в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. В работе мероприятия приняли участие более 200 человек из 3-го Молодежного лагеря ШОС. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 19 июля /Синьхуа/ — Молодежный форум ШОС «Построение мечты на Шелковом пути» прошел сегодня в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. В работе мероприятия приняли участие более 200 человек из 3-го Молодежного лагеря ШОС. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 19 июля /Синьхуа/ — Молодежный форум ШОС «Построение мечты на Шелковом пути» прошел сегодня в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. В работе мероприятия приняли участие более 200 человек из 3-го Молодежного лагеря ШОС. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
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