Город предлагает для бизнеса готовые решения

Предприниматели в свою очередь формируют запросы для столичных властей

В пятницу, 20 июля, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Эмиль Петросян открыл серию «круглых столов», в ходе которых столичные бизнесмены обсудили создание комфортной предпринимательской среды в столице. Подобный формат ввели впервые: десять дискуссионных секций проходят параллельно, в ходе каждой из них бизнесмены задают на самые волнующие их вопросы и пытаются сформировать пакет предложений для городских властей. Идейными вдохновителями первого такого мероприятия стали Эмиль Петросян и владелец сети семейных кафе Анастасия Татулова

— Мы обменялись мнениями, как работают меры поддержки, и сложилось ощущение, что живем в разных городах, — отметила предприниматель.

Анастасия Татулова добавила, что зачастую бизнес не знает, что именно может предложить Москва им, не всегда информация востребована предпринимателями, хотя они ждут ответов на свои вопросы.

— Нам важно получить конкретные запросы — что нужно для бизнеса, какие новые сервисы стоит ввести дополнительно, — сказал в свою очередь Эмиль Петросян. — После серии таких обсуждений мы соберем пожелания от бизнеса, наложим их на наши возможности и презентуем те меры поддержки, которые нужны предпринимательскому сообществу.

В свою очередь сотрудник ГБУ «Малый бизнес Москвы», начальник управления Центра услуг для бизнеса Алексей Волгин отметил, что большинство консультаций можно получить как раз в столичных центрах услуг для бизнеса. Город предоставляет бесплатные консультации, проводит тренинги, семинары, обучение для новичков, помогает решить проблемы тем, кто уже давно занимается своим делом.

— Наша задача предоставить услуги так, чтобы предпринимателей не делили на федеральный или городской уровень. Для них важно получить все в одном окне, — резюмировал дискуссию Эмиль Петросян. — Важно, чтобы бизнес четко сформировал свой запрос, определил, какие сервисы нужно добавить, чтобы мы уже могли предоставить готовые решения. В то же время предприниматели могли бы чаще интересоваться существующими сервисами, так как на их вопросы уже существуют ответы, и мы готовы озвучивать их еще раз.

Инструментов решения проблем достаточно много: это городские ресурсы — портал мэра и правительства Москвы, инвестпортал, сайты Центра услуг для бизнеса и другие, на которых уже представлены электронные сервисы по подбору недвижимости, записи на обучение и другое.

ТОП запросов бизнеса и ответы городских властей:

1. Быстрый подбор недвижимости под аренду или покупку площадей для ведения своего дела. — Работает инвестпортал, на котором менеджеры в течение 24 часов предлагают варианты городских помещений.

2. Подбор налогового режима. — Сервис в тестовом режиме запущен на портале Центра услуг для бизнеса.

3. Разъяснение правил ведения бизнеса для начинающих предпринимателей. — Консультации проходят в Центре услуг для бизнеса.