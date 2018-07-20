Подруги погибшей в Костроме студентки: «То, что пишут в соцсетях, — ложь»

Почти неделю костромичи обсуждают ДТП со смертельным исходом: напомним, в ночь на 15 июля погибла девушка.

На улице Советской ее сбил автомобиль

Близкие 20-летней Юли до сих пор не могут поверить в то, что произошло. Корреспондент портала K1NEWS.RU встретился с подругами погибшей девушки, чтобы узнать, какой она была. А еще — для того, чтобы развеять слухи, которые распространяют по соцсетям.

Юля Волкова училась в КГУ на экономическом факультете по специальности «налоги и налогообложение», перешла бы на 3 курс. Она очень любила фотографировать. Когда было свободное время, семья Юли собиралась, шли фотографироваться.

Это была девочка-настроение, очень эмоциональная, могла обидеться, уехать, потом вернуться, как ни в чем ни бывало, улыбаться и дальше весло общаться, — говорит подруга Юли.

Девочка скромная была, у нее очень хорошее воспитание было. То, что пишут, мол, валялись бутылки, и она была пьяная — это всё ложь. Юля никогда бы не стала пить на улице. Она могла выпить один бокал в ресторане, но на улице ей не позволило бы воспитание и уважение к ее родителям, — делится подруга погибшей.

В тот роковой вечер девушки возвращались с работы — они трудились в одном из бутиков в торговом центре «Коллаж». Закончили около 22:30. Они отправились домой к одной из девушек. В 23:05 произошло ДТП.

Папина дочка, — вспоминая о Юле, с грустной улыбкой на лице говорят подруги. — Папа Юли — дальнобойщик, в момент смерти был в другом городе, бросил машину и успел прилететь лишь к похоронам. Мама приехала сразу же, затем молодой человек. В семье девочек было две: Юля и ее младшая сестра Вика — ей почти 3 годика.

Юля и сама водила машину. Экзамен сдала еще в 11 классе. Автомобиль ей подарил отец.

Сегодня жители города собирают подписи под петицией, чтобы молодого водителя наказали по всей строгости закона. Петицию создали в надежде, что дело не «замнут», и о нем узнает максимальное количество людей. «Главное — не умалчивать», — говорят создатели петиции.

Водителю черного BMW всего 20 лет. Водительский стаж — 2 года. За это время он 14 раз привлекался к административной ответственности. Его привлекали за за управление транспортным средством со стеклами, покрытыми цветными пленками, нарушение правил применения ремней безопасности и правил перевозки людей, превышение установленной скорости движения.

По словам друзей Юли, студент даже не извинился перед родителями девушки. Его видели отдыхающим в барах.

Близкие девушки боятся, что водитель останется безнаказанным. Однако напомним последние подобные случаи: 36-летнего мужчину, который сбил 78-летнюю пенсионерку на улице Гагарина, отправится в колонию-поселение. 4 с лишним года в колонии-поселении проведет и другой водитель — виновник ДТП с двумя жертвами.