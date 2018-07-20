Сколько пассажиров обслужил Пулково во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково вырос к прошлогодним показателям на 11,4%. 2 200 000 пассажиров обслужил аэропорт Пулково во время ЧМ-2018 Объем перевозок на внутренних линиях составил 1,2 миллиона человек, на международных — 1 миллион человек. Пиковую нагрузку зафиксировали 11 июля, в этот день аэропорт обслужил 74,6 тысячи пассажиров. «Дополнительная нагрузка не повлияла на основной поток пассажиров, в том числе благодаря запуску временного терминала для приема чартерных рейсов с фанатами в Пулково-2. Мы планируем использовать созданную инфраструктуру в период чемпионата Европы по футболу в 2020 году», — рассказал гендиректор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Владимир Якушев. The Village рассказывал, что дал России ЧМ-2018. Источник: пресс-служба ВВСС

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